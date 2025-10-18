Avant-Match des Alouettes

Les Alouettes de Montréal lancent leur sprint vers les séries avec un vent nouveau: une attaque revitalisée sous le retour du quart-arrière Davis Alexander.

Montréal bénéficie également d'une ligne offensive enfin stable grâce à Tiger Shanks, d'une défense qui cumule les gros jeux et d'unités spéciales dominantes menées par José Maltos Diaz et Tyrone Richards.

Pendant ce temps, de l’autre côté de la 417, le Rouge et Noir d’Ottawa traverse une crise profonde. La troupe de Bob Dyce enchaine les défaites et sans cohésion d’équipe, l’organisation semble se diriger vers un remaniement majeur à la fois côté direction et sur le terrain.

Écoutez Jean St-Onges et Jean Philippe Bolduc mettre la table pour le match entre les Alouettes de Montréal et le Rouge et Noir d'Ottawa, samedi, à la Place TD.