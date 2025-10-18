 Aller au contenu
Football
Avant-Match des Alouettes

«Le retour de Davis Alexander a redonné vie à notre attaque» - Jean St-Onge

par 98.5

0:00
49:35

Entendu dans

Le Football des Alouettes

le 18 octobre 2025 15:15

Avec

Jean St-Onge
Jean St-Onge
Jean-Philippe Bolduc
Jean-Philippe Bolduc
«Le retour de Davis Alexander a redonné vie à notre attaque» - Jean St-Onge
Le Football des Alouettes / Cogeco Média

Les Alouettes de Montréal lancent leur sprint vers les séries avec un vent nouveau: une attaque revitalisée sous le retour du quart-arrière Davis Alexander.

Montréal bénéficie également d'une ligne offensive enfin stable grâce à Tiger Shanks, d'une défense qui cumule les gros jeux et d'unités spéciales dominantes menées par José Maltos Diaz et Tyrone Richards.

Pendant ce temps, de l’autre côté de la 417, le Rouge et Noir d’Ottawa traverse une crise profonde. La troupe de Bob Dyce enchaine les défaites et sans cohésion d’équipe, l’organisation semble se diriger vers un remaniement majeur à la fois côté direction et sur le terrain.

Écoutez Jean St-Onges et Jean Philippe Bolduc mettre la table pour le match entre les Alouettes de Montréal et le Rouge et Noir d'Ottawa, samedi, à la Place TD.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«J'adore le terrain large: ça devient un avantage» -Davis Alexander
Les amateurs de sports
«J'adore le terrain large: ça devient un avantage» -Davis Alexander
0:00
24:43
Louis-Philippe Bourassa, l’âme discrète des unités spéciales des Alouettes
Le Football des Alouettes
Louis-Philippe Bourassa, l’âme discrète des unités spéciales des Alouettes
0:00
8:23

Dernièrement dans Le Football des Alouettes

Voir tout
Louis-Philippe Bourassa, l’âme discrète des unités spéciales des Alouettes
Mi-Temps des Alouettes
Louis-Philippe Bourassa, l’âme discrète des unités spéciales des Alouettes
«Si c'est pas le meilleur match, c'est l'un des meilleurs de la saison»
Gain des Alouettes face aux Stampeders
«Si c'est pas le meilleur match, c'est l'un des meilleurs de la saison»
«On demande à nos joueurs de se surpasser, j'ai décidé de faire de même»
Byron Archambault a couru un marathon
«On demande à nos joueurs de se surpasser, j'ai décidé de faire de même»
Davis Alexander admet qu'il est retourné au jeu trop rapidement cet été
Avant-match Alouettes-Stampeders
Davis Alexander admet qu'il est retourné au jeu trop rapidement cet été
Alouettes 21 - Argonauts 19: «Il y en a pas eu de facile!»
Le football de la LCF
Alouettes 21 - Argonauts 19: «Il y en a pas eu de facile!»
«Je suis un joueur de hockey à la base» -Pier-Olivier Lestage
Mi-temps Alouettes-Argonauts
«Je suis un joueur de hockey à la base» -Pier-Olivier Lestage
«Je veux toujours apprendre de nouvelles choses : il n'y a pas que le foot! »
Mi-temps Alouettes-Roughriders
«Je veux toujours apprendre de nouvelles choses : il n'y a pas que le foot! »
«Ce n'est pas évident d'être optimiste avec la formation des Alouettes»
Avant-match Alouettes-Roughriders
«Ce n'est pas évident d'être optimiste avec la formation des Alouettes»
L'offensive des Alouettes en panne : Davis Alexander doit-il revenir au jeu ?
Tiger-Cats 26 - Montréal 9
L'offensive des Alouettes en panne : Davis Alexander doit-il revenir au jeu ?
«On se poussait à se dépasser» : l’importance de la famille pour David Dallaire
Mi-temps Alouettes--Tiger-Cats
«On se poussait à se dépasser» : l’importance de la famille pour David Dallaire
«La vraie saison débute dans la Ligue canadienne»-Bruno Heppell
Avant-match Alouettes--Tiger-Cats
«La vraie saison débute dans la Ligue canadienne»-Bruno Heppell
Sept joueurs des Alouettes font leur retour au jeu : « Un vent d’énergie!»
Avant-Match Alouettes--Tiger-Cats
Sept joueurs des Alouettes font leur retour au jeu : « Un vent d’énergie!»
«Les Alouettes devront jouer dans la tête de Bo Levi Mitchell»
Avant-match Alouettes--Tiger-Cats
«Les Alouettes devront jouer dans la tête de Bo Levi Mitchell»
«J'ai hâte de sentir l'énergie de la foule après la victoire» -Mustafa Johnson
Avant-match Alouettes--Tiger-Cats
«J'ai hâte de sentir l'énergie de la foule après la victoire» -Mustafa Johnson
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le hockey des Canadiens
En direct
Le hockey des Canadiens
En ondes jusqu’à 22:00