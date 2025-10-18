Mi-Temps des Alouettes

Le spécialiste des longues remises des Alouettes de Montréal, Louis-Philippe Bourassa, retrace son parcours jusqu'à sa victoire à la Coupe Grey en 2023.



Originaire de Trois-Rivières, Louis-Philippe Bourassa a découvert le football sur le tard, après avoir longtemps joué au hockey. Son parcours atypique l’a mené du Cégep de Trois-Rivières aux Carabins de l’Université de Montréal, puis au Rouge et Noir d’Ottawa, avant de revenir « à la maison » avec les Alouettes en 2023 lors d'une saison couronnée par une victoire à la Coupe Grey.

Écoutez le portrait de ce spécialiste des longues remises avec Jean St-Onges et Jean-Philippe Bolduc.