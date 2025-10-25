 Aller au contenu
Football
Le football des Alouettes

«On veut garder Davis bien huilé, mais on ne veut pas qu'il se blesse»

par Matisse Drainville

le 25 octobre 2025

Jean St-Onge
Jean-Philippe Bolduc
Jean-Philippe Bolduc
Les Alouettes de Montréal terminent leur saison régulière à Winnipeg contre les Blue Bombers. 

Les Alouettes placeront surtout leur équipe B sur le terrain pour reposer leurs meilleurs joueurs avant la demi-finale de la Ligue canadienne dans une semaine. 

Davis Alexander, quart-arrière, est nommé joueur par excellence malgré seulement huit matchs, tandis que Jose Maltos Diaz vise le record de placements et Tyrell Richards celui de plaqués sur unités spéciales.

Les Alouettes cherchent une sixième victoire consécutive, une première depuis 2009, et préparent la relève pour 2026.

Écoutez l'avant-match de la rencontre des Alouettes avec les Blue Bombers à Ottawa, samedi, avec Jean St-Onge et Jean-Philippe Bolduc. 

