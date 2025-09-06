 Aller au contenu
Mi-temps Alouettes--Tiger-Cats

«On se poussait à se dépasser» : l’importance de la famille pour David Dallaire

Le Football des Alouettes

le 6 septembre 2025

Jean St-Onge
Jean St-Onge
Jean-Philippe Bolduc
Jean-Philippe Bolduc
«On se poussait à se dépasser» : l’importance de la famille pour David Dallaire
L'arrière latéral des Alouettes de Montréal, David Dallaire (39), attrape une passe de touché tandis que le secondeur des Tiger-Cats de Hamilton, Trevor Hoyte (42), tente de le plaquer lors de la seconde moitié du match de la LCF, à Hamilton , le vendredi 2 août 2024. / Christopher Katsarov/La Presse Canadienne

À chaque mi-temps des matchs des Alouettes cette saison, Jean St-Onge et Jean-Philippe Bolduc tendent le micro à un joueur québécois de l’équipe.

Cette semaine, c’est au tour du Beauceron David Dallaire de se prêter à l’exercice.

Choix de deuxième tour (13e) des Alouettes en 2023, Dallaire a remporté la Coupe Grey dès sa saison recrue dans la Ligue canadienne de football (LCF).

Avant son arrivée dans la LCF, il a évolué pour le Rouge et Or de l’Université Laval, tout comme son grand frère Christian.

Ce dernier a été un modèle pour David, qui se dit très attaché à sa famille, sa région et ses croyances.

Écoutez David Dallaire des Alouettes de Montréal se présenter au public lors de la mi-temps du duel face aux Tiger-Cats.

« Plus jeune, je n’ai jamais vraiment regardé le football à la télévision, mais mes idoles, c’étaient mon père et mes grands frères. Comme ils étaient des super athlètes dans tous les sports, je passais mon temps à essayer de les battre, de les dépasser et de leur arriver à la cheville. Ce sont eux qui m’ont toujours servi de modèle et qui m’ont poussé à me surpasser. On est vraiment une famille très soudée, il n’y avait jamais de compétition négative, c’était toujours sain, et on se poussait à se dépasser les uns les autres. »

David Dallaire

