Mi-temps Alouettes--Tiger-Cats

À chaque mi-temps des matchs des Alouettes cette saison, Jean St-Onge et Jean-Philippe Bolduc tendent le micro à un joueur québécois de l’équipe.

Cette semaine, c’est au tour du Beauceron David Dallaire de se prêter à l’exercice.

Choix de deuxième tour (13e) des Alouettes en 2023, Dallaire a remporté la Coupe Grey dès sa saison recrue dans la Ligue canadienne de football (LCF).

Avant son arrivée dans la LCF, il a évolué pour le Rouge et Or de l’Université Laval, tout comme son grand frère Christian.

Ce dernier a été un modèle pour David, qui se dit très attaché à sa famille, sa région et ses croyances.

Écoutez David Dallaire des Alouettes de Montréal se présenter au public lors de la mi-temps du duel face aux Tiger-Cats.