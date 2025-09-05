 Aller au contenu
Hockey
Ça sent la coupe

Michel Therrien annonce sa retraite officielle du hockey et des médias

par 98.5

0:00
1:27:19

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 5 septembre 2025 22:29

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Pierre Gervais
Pierre Gervais
Michel Therrien annonce sa retraite officielle du hockey et des médias
Michel Therrien / Cogeco Média

Notre invité à Ça sent la coupe a été l'entraîneur du CH pendant 8 ans - en 2 temps. 

Michel Therrien n'était plus dans le monde du coaching depuis 2022... Il annonce maintenant sa retraite officielle des médias.

Ayant commencé sa carrière d'entraîneur avec le Titan de Laval en 1990, il a encore amplement d'histoires à raconter. 

Écoutez Ça sent la coupe, avec l'ancien entraîneur des Canadiens de Montréal Michel Therrien, en compagnie de Mario Langlois et Pierre Gervais.

Sujets abordés: 

  • Il raconte le moment quand Marc Bergevin l’a appelé pour lui demander de devenir l’entraîneur du CH en juin 2012; 
  • Sa chicane avec Daniel Brière; 
  • Il revient sur son premier meeting avec Sidney Crosby à son année recrue; 
  • La relation difficile qu’il a eue avec Max Pacioretty chez le CH;
  • Il revient sur sa carrière;
  • Il partage sa philosophie du coaching et évoque des anecdotes marquantes.
Cogeco Média

Source: Cogeco Média

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Deux championnats du monde à venir au Québec
Les amateurs de sports
Deux championnats du monde à venir au Québec
0:00
5:44
Deuxième saison avec les Stars: «J'ai hâte que ça commence» -Mavrik Bourque
Les amateurs de sports
Deuxième saison avec les Stars: «J'ai hâte que ça commence» -Mavrik Bourque
0:00
9:59

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Deuxième saison avec les Stars: «J'ai hâte que ça commence» -Mavrik Bourque
Les amateurs de sports
Deuxième saison avec les Stars: «J'ai hâte que ça commence» -Mavrik Bourque
«D'autres équipes pourraient venir jouer les trouble-fête» -Alex Tagliani
F1
«D'autres équipes pourraient venir jouer les trouble-fête» -Alex Tagliani
Rendez-vous du vendredi: la toute première édition de «Premier trio»!
Table ronde
Rendez-vous du vendredi: la toute première édition de «Premier trio»!
«Les Cowboys ont joué un très bon match» -Bruno Heppell
Match d'ouverture de la NFL
«Les Cowboys ont joué un très bon match» -Bruno Heppell
«Félix peut battre n'importe qui, n'importe quelle journée» -Alexis Galarneau
Auger-Aliassime en demi-finale du US Open
«Félix peut battre n'importe qui, n'importe quelle journée» -Alexis Galarneau
«C'est du papier: le cœur de Carey Price est avec le Canadien» -Martin McGuire
Échangé aux Sharks de San Jose
«C'est du papier: le cœur de Carey Price est avec le Canadien» -Martin McGuire
«Contrairement à d'autres provinces, on beaucoup d'entraîneurs» -Patrice Clément
Enseignement du golf au Québec
«Contrairement à d'autres provinces, on beaucoup d'entraîneurs» -Patrice Clément
«Il faut avoir des compétitions plus relevées» -Joey Savoie
Des terrains de golf plus complexes
«Il faut avoir des compétitions plus relevées» -Joey Savoie
La passion intacte de Pierre Houde après 50 ans de carrière
Crosby, les Villeneuve, RDS, les Canadiens...
La passion intacte de Pierre Houde après 50 ans de carrière
Les Clippers et Kawhi Leonard ont-ils tenté de contourner le plafond salarial?
Une enquête est en cours
Les Clippers et Kawhi Leonard ont-ils tenté de contourner le plafond salarial?
«Je suis profondément convaincu qu'il n'y aura pas tant de pertes au Québec»
NCAA ou LHJMQ?
«Je suis profondément convaincu qu'il n'y aura pas tant de pertes au Québec»
«Tout le crédit revient à l'équipe de Gestev» -Mario Cecchini
Les deux Mondiaux à Québec
«Tout le crédit revient à l'équipe de Gestev» -Mario Cecchini
«On veux jouer notre meilleur football dans les prochains deux mois»
De nombreux blessés de retour
«On veux jouer notre meilleur football dans les prochains deux mois»
«Le Mondial 2027 va être un des plus grands championnats féminins de l'histoire»
Le hockey féminin a défoncé un plafond de verre
«Le Mondial 2027 va être un des plus grands championnats féminins de l'histoire»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les balados de Cogeco Média
En direct
Les balados de Cogeco Média
En ondes jusqu’à 03:00