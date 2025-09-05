Notre invité à Ça sent la coupe a été l'entraîneur du CH pendant 8 ans - en 2 temps.

Michel Therrien n'était plus dans le monde du coaching depuis 2022... Il annonce maintenant sa retraite officielle des médias.

Ayant commencé sa carrière d'entraîneur avec le Titan de Laval en 1990, il a encore amplement d'histoires à raconter.

Écoutez Ça sent la coupe, avec l'ancien entraîneur des Canadiens de Montréal Michel Therrien, en compagnie de Mario Langlois et Pierre Gervais.

Sujets abordés: