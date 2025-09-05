Ferrari a dominé les essais libres au Grand Prix d’Italie à Monza.
Quels sont les enjeux de cette épreuve du championnat?
Écoutez Alex Tagliani, pilote de course professionnel et expert F1 à Cogeco Média, avec son analyse de la 9e épreuve de la saison, vendredi, aux Amateurs de sports.
«Si les gens veulent voir ça ressemble à quoi une Formule 1 avec pas beaucoup d'appui aérodynamique, regardez bien les voitures à Monza, parce que les ailerons en arrière sont plats, il y en a pas beaucoup, ça roule. Trimé en malade, c'est des virages très lents et avec des longues lignes droites. Donc, c'est une configuration aérodynamique très limite. Pour atteindre des grosses vitesses, ça prend beaucoup, beaucoup d'adhérence mécanique dans les virages lents: une piste particulière.»