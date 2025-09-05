C'est la grande première pour le nouveau segment Premier trio!

Chaque vendredi, Mario Langlois reçoit en studio Tony Marinaro, nouveau collaborateur des Amateurs de Sports, Stéphane Waite, ancien entraîneur des gardiens du CH et expert hockey à Cogeco Média et un collaborateur surprise qui viendra compléter cette power line.

Cette semaine, Arpon Basu, collaborateur régulier des Amateurs de Sports et journaliste à The Athletic.com, se joint à eux pour une heure complète de débat hockey.

Écoutez la table ronde «Le premier trio», vendredi, aux Amateurs de sports avec Mario Langlois.

Sujets abordés: