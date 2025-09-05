 Aller au contenu
Hockey
Table ronde

Rendez-vous du vendredi: la toute première édition de «Premier trio»!

par Geoffroy Morin

0:00
43:37

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 5 septembre 2025 20:24

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Waite
Stéphane Waite

et autres

Rendez-vous du vendredi: la toute première édition de «Premier trio»!
Le premier trio / Cogeco Média

C'est la grande première pour le nouveau segment Premier trio! 

Chaque vendredi, Mario Langlois reçoit en studio Tony Marinaro, nouveau collaborateur des Amateurs de Sports, Stéphane Waite, ancien entraîneur des gardiens du CH et expert hockey à Cogeco Média et un collaborateur surprise qui viendra compléter cette power line.

Cette semaine, Arpon Basu, collaborateur régulier des Amateurs de Sports et journaliste à The Athletic.com, se joint à eux pour une heure complète de débat hockey.

Écoutez la table ronde «Le premier trio», vendredi, aux Amateurs de sports avec Mario Langlois. 

Sujets abordés: 

  • Le transfert du contrat de Carey Price des Canadiens de Montréal aux Sharks de San José;
  • La frustration du père de Lane Hutson: son fils n'ayant pas été non invité par USA Hockey, et la possibilité théorique qu'il joue pour le Canada, ainsi que la négociation de son contrat.
  • L’acquisition de Noah Dobson et la progression du noyau Suzuki, Caufield, Slafkovsky. 
Cogeco Média

Source: Cogeco Média

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Il va bien cadrer dans notre équipe» -Dominique Ducharme
Les amateurs de sports
«Il va bien cadrer dans notre équipe» -Dominique Ducharme
0:00
16:40
Deux championnats du monde à venir au Québec
Les amateurs de sports
Deux championnats du monde à venir au Québec
0:00
5:44

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Les Cowboys ont joué un très bon match» -Bruno Heppell
Match d'ouverture de la NFL
«Les Cowboys ont joué un très bon match» -Bruno Heppell
«Félix peut battre n'importe qui, n'importe quelle journée» -Alexis Galarneau
Auger-Aliassime en demi-finale du US Open
«Félix peut battre n'importe qui, n'importe quelle journée» -Alexis Galarneau
«C'est du papier: le cœur de Carey Price est avec le Canadien» -Martin McGuire
Échangé aux Sharks de San Jose
«C'est du papier: le cœur de Carey Price est avec le Canadien» -Martin McGuire
«Contrairement à d'autres provinces, on beaucoup d'entraîneurs» -Patrice Clément
Enseignement du golf au Québec
«Contrairement à d'autres provinces, on beaucoup d'entraîneurs» -Patrice Clément
«Il faut avoir des compétitions plus relevées» -Joey Savoie
Des terrains de golf plus complexes
«Il faut avoir des compétitions plus relevées» -Joey Savoie
La passion intacte de Pierre Houde après 50 ans de carrière
Crosby, les Villeneuve, RDS, les Canadiens...
La passion intacte de Pierre Houde après 50 ans de carrière
Les Clippers et Kawhi Leonard ont-ils tenté de contourner le plafond salarial?
Une enquête est en cours
Les Clippers et Kawhi Leonard ont-ils tenté de contourner le plafond salarial?
«Je suis profondément convaincu qu'il n'y aura pas tant de pertes au Québec»
NCAA ou LHJMQ?
«Je suis profondément convaincu qu'il n'y aura pas tant de pertes au Québec»
«Tout le crédit revient à l'équipe de Gestev» -Mario Cecchini
Les deux Mondiaux à Québec
«Tout le crédit revient à l'équipe de Gestev» -Mario Cecchini
«On veux jouer notre meilleur football dans les prochains deux mois»
De nombreux blessés de retour
«On veux jouer notre meilleur football dans les prochains deux mois»
«Le Mondial 2027 va être un des plus grands championnats féminins de l'histoire»
Le hockey féminin a défoncé un plafond de verre
«Le Mondial 2027 va être un des plus grands championnats féminins de l'histoire»
Deux championnats du monde à venir au Québec
Hockey
Deux championnats du monde à venir au Québec
L'année de Josh Allen ou de Lamar Jackson?
Saison 2025 de la NFL
L'année de Josh Allen ou de Lamar Jackson?
«Je croyais lever la coupe avec ces gars-là» -Fredérick Gaudreau
Échangé du Wild au Kraken
«Je croyais lever la coupe avec ces gars-là» -Fredérick Gaudreau
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 00:00