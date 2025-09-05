Décès d'André Bergeron au Portugal

Mercredi, un accident de funiculaire à Lisbonne, Portugal, a causé la mort de seize personnes, dont deux Québécois: Blandine Daux et André Bergeron.

Les deux victimes laissent dans le deuil leurs deux filles adultes.

L'enquête portugaise, impliquant la police judiciaire et l’ambassade canadienne, se poursuit pour élucider les circonstances de la tragédie.

Écouter le frère d'André, Éric Bergeron, raconter la difficulté de gérer le deuil et les démarches administratives, vendredi, au Québec maintenant.