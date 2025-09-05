Le rapport du Groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel au Québec a déposé son rapport intitulé Souffler les braises - Raviver le feu de notre culture et transmettre la flamme, vendredi matin.

Le rapport souligne la chute de 60 % de la production jeunesse entre 2013 et 2023 et révèle que 99,7 % des 12-17 ans consomment du contenu sur des plateformes étrangères.

Le groupe suggère de renforcer Télé-Québec en triplant son budget et à diffuser du contenu québécois sur des plateformes comme YouTube pour mieux rejoindre les jeunes.

Écoutez le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, commenter le rapport en question, vendredi, au Québec maintenant.