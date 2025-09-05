Discussion d’ouverture

Le gouvernement du Québec est parvenu à récupérer 200 M$ qui avaient été investis dans Northvolt.
Il resterait toutefois un 60 millions $ à récupérer et la cause se trouve présentement devant la Cour supérieure du Québec pour déterminer de ce qu'il adviendra du terrain.
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter de cette nouvelle du jour, vendredi, en ouverture de l'émission La commission.
Aussi dans ce segment :
- 66 000 contraventions émises en cinq ans grâce aux radars photo.
- Nouvelle stratégie de Mark Carney: Achetez canadien, une enveloppe de 5 milliards de dollars pour aider les entreprises touchées par les tarifs de Trump de même que les travailleurs.
- Le député d’Abitibi-Est Pierre Dufour a été expulsé du caucus et pourrait démissionner s’il n’est pas nommé au conseil des ministres.