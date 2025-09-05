Discussion d’ouverture

Le gouvernement du Québec est parvenu à récupérer 200 M$ qui avaient été investis dans Northvolt.

Il resterait toutefois un 60 millions $ à récupérer et la cause se trouve présentement devant la Cour supérieure du Québec pour déterminer de ce qu'il adviendra du terrain.

