 Aller au contenu
Politique provinciale
Discussion d’ouverture

Le gouvernement a récupéré un montant de 200 M$ investi dans Northvolt

par 98.5

0:00
10:39

Entendu dans

La commission

le 5 septembre 2025 12:34

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Le gouvernement a récupéré un montant de 200 M$ investi dans Northvolt
Le gouvernement du Québec est parvenu à récupérer 200 M$ qui avaient été investis dans Northvolt. / La Presse Canadienne

Le gouvernement du Québec est parvenu à récupérer 200 M$ qui avaient été investis dans Northvolt. 

Il resterait toutefois un 60 millions $ à récupérer et la cause se trouve présentement devant la Cour supérieure du Québec pour déterminer de ce qu'il adviendra du terrain. 

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter de cette nouvelle du jour, vendredi, en ouverture de l'émission La commission.

Aussi dans ce segment :

  • 66 000 contraventions émises en cinq ans grâce aux radars photo.
  • Nouvelle stratégie de Mark Carney: Achetez canadien, une enveloppe de 5 milliards de dollars pour aider les entreprises touchées par les tarifs de Trump de même que les travailleurs.
  • Le député d’Abitibi-Est Pierre Dufour a été expulsé du caucus et pourrait démissionner s’il n’est pas nommé au conseil des ministres. 
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Une manifestation pour dénoncer les coupures en éducation
La commission
Une manifestation pour dénoncer les coupures en éducation
0:00
6:58
Projet de loi 106: les médecins veulent augmenter leurs moyens de pression
La commission
Projet de loi 106: les médecins veulent augmenter leurs moyens de pression
0:00
10:06

Dernièrement dans La commission

Voir tout
«La meilleure annonce qu'on a eue dans les 12 derniers mois»
Ottawa recule sur ses cibles de ventes
«La meilleure annonce qu'on a eue dans les 12 derniers mois»
La RACJ met fin à un bingo dans une RPA
L'activité à 2$ jugée illégale
La RACJ met fin à un bingo dans une RPA
Des articles promotionnels des Hells Angels à vendre chez Walmart et Amazon
Discussion
Des articles promotionnels des Hells Angels à vendre chez Walmart et Amazon
«Pas normal qu'on n'ait personne au Conseil des ministres» -Pierre Dufour
Il se fait montrer la porte du caucus
«Pas normal qu'on n'ait personne au Conseil des ministres» -Pierre Dufour
Projet de loi 106: les médecins veulent augmenter leurs moyens de pression
En colère contre Christian Dubé
Projet de loi 106: les médecins veulent augmenter leurs moyens de pression
«L'employeur va devoir laisser tomber certains principes» -Bruno Jeannotte
Négos difficiles entre la STM et le syndicat
«L'employeur va devoir laisser tomber certains principes» -Bruno Jeannotte
Québec accueillera le Championnat mondial de hockey junior de 2029
En plus du Mondial féminin de 2027
Québec accueillera le Championnat mondial de hockey junior de 2029
«C'est exceptionnel parce que c'est presque 50 ans de carrière» -Stéphane Le Duc
Giorgio Armani est décédé
«C'est exceptionnel parce que c'est presque 50 ans de carrière» -Stéphane Le Duc
Des policiers octroient des «billets de courtoise» à Lorraine
Opération Escargot
Des policiers octroient des «billets de courtoise» à Lorraine
Quels seront les impacts de l’intelligence artificielle sur l’emploi au Québec?
Des centaines de milliers d'emplois menacés
Quels seront les impacts de l’intelligence artificielle sur l’emploi au Québec?
Une manifestation pour dénoncer les coupures en éducation
Devant les bureaux du ministre à Montréal
Une manifestation pour dénoncer les coupures en éducation
Elle devient pilote d'avion à 17 ans: «J'ai pu suivre ma formation gratuitement»
Grâce aux cadets
Elle devient pilote d'avion à 17 ans: «J'ai pu suivre ma formation gratuitement»
Crise humanitaire en Haïti: «On pourrait régler la situation en 2 ou 3 semaines»
Sans président depuis 4 ans, les gangs font la loi
Crise humanitaire en Haïti: «On pourrait régler la situation en 2 ou 3 semaines»
Fonction publique: couper 11 000 postes au Québec?
Réduire le déficit budgétaire
Fonction publique: couper 11 000 postes au Québec?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00