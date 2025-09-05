 Aller au contenu
Politique municipale
Hôtel de ville de Québec

Crucifix: «On perd du temps, je suis tannée des débats pas importants»

le 5 septembre 2025 10:43

Marie-Eve Tremblay
Un comité chargé par le conseil municipal de se pencher sur l'avenir du crucifix à l'hôtel de ville de Québec recommande son retrait.

Québec est l'une des dernières grandes municipalités à arborer un crucifix dans la salle du conseil.

Seulement sept villes ont toujours un objet lié à la religion dans leur salle du conseil.

Écoutez l'animatrice Marie-Eve Tremblay et les auditeurs de Radio textos discuter vendredi du débat entourant le crucifix au conseil municipal de Québec.

«Sérieux, je vous dis, si je suis le maire de Québec, je me lève, puis je m'en vais l'enlever, le crucifix. Même si je pense qu'on devrait le garder pour le patrimoine, même si je pense qu'on devrait le garder. Je l'enlèverais pareil, puis je dirais: "OK gang, prochain sujet, prochain dossier." Il me semble qu'on perd du temps. Je suis tanné des débats pas importants.»

Marie-Eve Tremblay

