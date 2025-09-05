Un comité chargé par le conseil municipal de se pencher sur l'avenir du crucifix à l'hôtel de ville de Québec recommande son retrait.
Québec est l'une des dernières grandes municipalités à arborer un crucifix dans la salle du conseil.
Seulement sept villes ont toujours un objet lié à la religion dans leur salle du conseil.
«Sérieux, je vous dis, si je suis le maire de Québec, je me lève, puis je m'en vais l'enlever, le crucifix. Même si je pense qu'on devrait le garder pour le patrimoine, même si je pense qu'on devrait le garder. Je l'enlèverais pareil, puis je dirais: "OK gang, prochain sujet, prochain dossier." Il me semble qu'on perd du temps. Je suis tanné des débats pas importants.»