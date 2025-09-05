Un comité chargé par le conseil municipal de se pencher sur l'avenir du crucifix à l'hôtel de ville de Québec recommande son retrait.

Québec est l'une des dernières grandes municipalités à arborer un crucifix dans la salle du conseil.

Seulement sept villes ont toujours un objet lié à la religion dans leur salle du conseil.

