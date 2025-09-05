 Aller au contenu
Politique provinciale
Remaniement ministériel

Y aura-t-il d'autres démissions prochainement à la CAQ?

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 septembre 2025 07:22

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Louis Lacroix
Louis Lacroix
Y aura-t-il d'autres démissions prochainement à la CAQ?
La chronique politique de Louis Lacroix / Cogeco Média

À l'occasion de la chronique politique, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé, Louis Lacroix revient sur le départ de la ministre Andrée Laforest, qui se portera candidate à la mairie de Saguenay.

On se questionne surtout si son départ risque d'engendrer d'autres démissions dans les prochaines semaines.

On discute aussi de l'ultimatum qu'a lancé le député Pierre Dufour, lui qui souhaite voir un des députés caquistes de la région de l'Abitibi-Témiscamingue obtenir le statut de ministre responsable de la région lors du remaniement à venir, sans quoi il évaluera ses options.

Louis Lacroix souligne que plusieurs ministres lui ont mentionné qu'ils réfléchiront à leur avenir s'ils perdent leur ministère.

Autres sujets traités:

  • La Fédération des médecins spécialités du Québec exige le retrait du projet de loi 106.
  • Course à l’hommage sur X à propos d'un hommage à propos de l'attentat au Métropolis.
