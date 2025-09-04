 Aller au contenu
Mondial de hockey junior

Québec, hôte du Mondial junior pour la première fois depuis 1978

par 98.5 Sports

0:00
14:55

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 4 septembre 2025 22:01

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Jérémie Rainville / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive au micro de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Le Championnat mondial de hockey féminin en 2027 et le Championnat mondial de hockey junior en 2029 seront présentés à Québec et à Trois-Rivières;
  • Six matchs internationaux à venir pour l'équipe canadienne de soccer en vue du Mondial 2026, le premier, vendredi, en Roumanie;
  • Le Canada comptera plusieurs absents pour ce match;
  • Les Roses doivent vivre sans leur meilleure joueuse;
  • Un trio de match à venir des Blue Jays contre les Yankees à New York en fin de semaine;
  • On parle du nouveau logo des Canadiens au Centre Bell;
  • Félix Auger-Aliassime disputera la demi-finale à l’US Open, vendredi, contre le numéro 1 mondial;
