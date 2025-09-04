Écoutez le journaliste Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive au micro de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Le Championnat mondial de hockey féminin en 2027 et le Championnat mondial de hockey junior en 2029 seront présentés à Québec et à Trois-Rivières;
- Six matchs internationaux à venir pour l'équipe canadienne de soccer en vue du Mondial 2026, le premier, vendredi, en Roumanie;
- Le Canada comptera plusieurs absents pour ce match;
- Les Roses doivent vivre sans leur meilleure joueuse;
- Un trio de match à venir des Blue Jays contre les Yankees à New York en fin de semaine;
- On parle du nouveau logo des Canadiens au Centre Bell;
- Félix Auger-Aliassime disputera la demi-finale à l’US Open, vendredi, contre le numéro 1 mondial;