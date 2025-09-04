 Aller au contenu
Hockey
NCAA ou LHJMQ?

«Je suis profondément convaincu qu'il n'y aura pas tant de pertes au Québec»

par 98.5 Sports

0:00
18:17

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 4 septembre 2025 20:06

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Dany Dubé
Dany Dubé
«Je suis profondément convaincu qu'il n'y aura pas tant de pertes au Québec»
Dany Dubé / Cogeco Média

Quels seront les impacts des transferts facilités entre la LHJMQ, les collèges américains (NCAA) et la Ligue canadienne de hockey sur le développement des jeunes joueurs québécois?

Écoutez l'analyste Dany Dubé se pencher sur la question au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Les pour et les contre entre le hockey et le rendement académique;
  • Le temps de jeu d'un 19 ans: «Dans le junior (au Québec), il va jouer»;
  • Aux États-Unis, «le niveau de compétition est quand même plus relevé que dans le junior, donc, par conséquent, tu as moins de temps de jeu, mais tu as plus de temps de développement. Tu peux rester là plus longtemps que dans le junior»;
  • En définitive, la Ligue canadienne va vieillir un peu;
  • On note une augmentation des Américains dans la LHJMQ (41);
  •  La nécessité d’un meilleur encadrement académique et de temps de jeu;
  • On analyse les acquisitions des Canadiens de Montréal: «Dobson et Bolduc sont d'excellentes acquisitions»;
  • «À la défense, les Canadiens ont fait un grand pas en avant»;
  • Les défis de profondeur à l’attaque.
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Le Mondial 2027 va être un des plus grands championnats féminins de l'histoire»
Les amateurs de sports
«Le Mondial 2027 va être un des plus grands championnats féminins de l'histoire»
0:00
11:28
«Ça va commencer à coûter cher à Montréal» -Stéphane Waite
Les amateurs de sports
«Ça va commencer à coûter cher à Montréal» -Stéphane Waite
0:00
7:25

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
La passion intacte de Pierre Houde après 50 ans de carrière
Crosby, les Villeneuve, RDS, les Canadiens...
La passion intacte de Pierre Houde après 50 ans de carrière
Les Clippers et Kawhi Leonard ont-ils tenté de contourner le plafond salarial?
Une enquête est en cours
Les Clippers et Kawhi Leonard ont-ils tenté de contourner le plafond salarial?
«Tout le crédit revient à l'équipe de Gestev» -Mario Cecchini
Les deux Mondiaux à Québec
«Tout le crédit revient à l'équipe de Gestev» -Mario Cecchini
«On veux jouer notre meilleur football dans les prochains deux mois»
De nombreux blessés de retour
«On veux jouer notre meilleur football dans les prochains deux mois»
«Le Mondial 2027 va être un des plus grands championnats féminins de l'histoire»
Le hockey féminin a défoncé un plafond de verre
«Le Mondial 2027 va être un des plus grands championnats féminins de l'histoire»
Deux championnats du monde à venir au Québec
Hockey
Deux championnats du monde à venir au Québec
L'année de Josh Allen ou de Lamar Jackson?
Saison 2025 de la NFL
L'année de Josh Allen ou de Lamar Jackson?
«Je croyais lever la coupe avec ces gars-là» -Fredérick Gaudreau
Échangé du Wild au Kraken
«Je croyais lever la coupe avec ces gars-là» -Fredérick Gaudreau
«Il va bien cadrer dans notre équipe» -Dominique Ducharme
Mitch Marner avec les Golden Knights
«Il va bien cadrer dans notre équipe» -Dominique Ducharme
«Ça va commencer à coûter cher à Montréal» -Stéphane Waite
Contrats à venir de Hutson et Demidov
«Ça va commencer à coûter cher à Montréal» -Stéphane Waite
«Je veux continuer de jouer: pour moi, c'est un no-brainer» -Marc-Édouard Vlasic
Fin de son association avec les Sharks
«Je veux continuer de jouer: pour moi, c'est un no-brainer» -Marc-Édouard Vlasic
«Fowler m'a impressionné» -José Théodore
L'approche mature de Jacob Fowler
«Fowler m'a impressionné» -José Théodore
«Je pense que Félix relance sa carrière» -Hugues Léger
En demi-finales au US Open
«Je pense que Félix relance sa carrière» -Hugues Léger
«On va espérer que ça paie au camp» -Joshua Roy
Plus léger de 15 livres
«On va espérer que ça paie au camp» -Joshua Roy
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Bonsoir les sportifs
En direct
Bonsoir les sportifs
En ondes jusqu’à 00:00