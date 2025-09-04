NCAA ou LHJMQ?

Quels seront les impacts des transferts facilités entre la LHJMQ, les collèges américains (NCAA) et la Ligue canadienne de hockey sur le développement des jeunes joueurs québécois?
Écoutez l'analyste Dany Dubé se pencher sur la question au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les pour et les contre entre le hockey et le rendement académique;
- Le temps de jeu d'un 19 ans: «Dans le junior (au Québec), il va jouer»;
- Aux États-Unis, «le niveau de compétition est quand même plus relevé que dans le junior, donc, par conséquent, tu as moins de temps de jeu, mais tu as plus de temps de développement. Tu peux rester là plus longtemps que dans le junior»;
- En définitive, la Ligue canadienne va vieillir un peu;
- On note une augmentation des Américains dans la LHJMQ (41);
- La nécessité d’un meilleur encadrement académique et de temps de jeu;
- On analyse les acquisitions des Canadiens de Montréal: «Dobson et Bolduc sont d'excellentes acquisitions»;
- «À la défense, les Canadiens ont fait un grand pas en avant»;
- Les défis de profondeur à l’attaque.