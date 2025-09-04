Le Championnat mondial de hockey féminin (2027) et le Championnant du monde de hockey junior (2029) seront présentés au Québec.
Le premier, exclusivement à Québec, le second, à Québec ainsi qu'à Trois-Rivières.
Écoutez Martin Tremblay, de Gestev, parler de l'obtention des Mondiaux féminins de 2027 et des Mondiaux juniors de 2009 avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Deux ans de négociations avec Hockey Canada pour obtenir les deux championnats;
- L'intérêt pour le hockey des gens de Québec a pesé lourd dans l'équation;
- «Le hockey féminin a défoncé un plafond de verre»;
- «Le Mondial 2027 va être un des plus grands championnats féminins de l'histoire»;
- Une expansion de la LPHF?
- Encore un espoir pour une équipe de la LNH à Québec?: «Il n'y a pas de possibilité pour l'instant pour la Ligue nationale».