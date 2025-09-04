 Aller au contenu
Le hockey féminin a défoncé un plafond de verre

«Le Mondial 2027 va être un des plus grands championnats féminins de l'histoire»

par 98.5 Sports

0:00
11:28

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 4 septembre 2025 18:45

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Le Mondial 2027 va être un des plus grands championnats féminins de l'histoire»
Katherine Henderson (Hockey Canada), Jeff Dickerson (Lions de Trois-Rivières), le maire de Trois-Rivières Jean Lamarche, le ministre Jonathan Julien, Martin Tremblay (Gestev), la maire de Québec Bruno Marchand et Jonathan Goldbloom (Hockey Canada). / PC/Jacques Boissinot

Le Championnat mondial de hockey féminin (2027) et le Championnant du monde de hockey junior (2029) seront présentés au Québec.

Le premier, exclusivement à Québec, le second, à Québec ainsi qu'à Trois-Rivières.

Écoutez Martin Tremblay, de Gestev, parler de l'obtention des Mondiaux féminins de 2027 et des Mondiaux juniors de 2009 avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Deux ans de négociations avec Hockey Canada pour obtenir les deux championnats;
  • L'intérêt pour le hockey des gens de Québec a pesé lourd dans l'équation;
  • «Le hockey féminin a défoncé un plafond de verre»;
  • «Le Mondial 2027 va être un des plus grands championnats féminins de l'histoire»;
  • Une expansion de la LPHF?
  • Encore un espoir pour une équipe de la LNH à Québec?: «Il n'y a pas de possibilité pour l'instant pour la Ligue nationale».
