De nombreux blessés de retour

Les Alouettes de Montréal tenteront de renouer avec la victoire, samedi, en accueillant les Tiger-Cats de Hamilton.
Écoutez le directeur général des Alouettes Dany Maciocia discuter des enjeux des siens d'ici la fin de la saison avec Mario Langlois.
Les sujets discutés
- De nombreux joueurs seront de retour contre les Tiger-Cats en fin de semaine;
- Le quart James Morgan - sous contrat pour l'an prochain - est en mode évaluation;
- Caleb Evans ne sera pas de retour cette saison, McLeod Bethel-Thompson, peut-être.