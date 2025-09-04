Un an après son ouverture en grande pompe, le méga centre commercial Royalmount n'attire peut-être pas autant les foules qu'anticipé.
Pourquoi?
Écoutez la chroniqueuse Geneviève Pettersen en discuter avec Philippe Cantin au Québec maintenant jeudi.
«On a un problème de congestion et à cet endroit-là, c'est peut-être le pire coin de la ville. Tu sais l'A40, l'A15, c'est tout le temps congestionné. D'emblée, je le dis, j'ai jamais mis les pieds au Royalmount. C'est pas quelque chose que j'ai envie de vivre [...] En plus, au début, le stationnement était payant. Ça faisait beaucoup chialer les gens, avec raison. Maintenant, c'est gratuit pendant 4 h. Donc tout de suite en partant, je te dirais qu'il y avait pas mal de grogne...»