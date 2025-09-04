 Aller au contenu
Politique fédérale
Austérité et investissements

«Le gouvernement de Mark Carney veut un dégraissage de l'État»

par 98.5

0:00
8:10

Entendu dans

La commission

le 4 septembre 2025 13:07

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Joël-Denis Bellavance
Joël-Denis Bellavance

et autres

«Le gouvernement de Mark Carney veut un dégraissage de l'État»
Joël-Denis Bellavance / Cogeco Média

Le prochain budget du gouvernement fédéral, qui doit être déposé cet automne, mêlera austérité et investissements.

C'est ce qu'a déclaré mercredi le premier ministre Mark Carney, assurant qu'il était possible de faire les deux en même temps.

Le premier ministre n'a pas caché que l'automne sera marqué par un contexte économique particulier alors que les récentes décisions de l'administration Trump ont bouleversé le commerce international.

Écoutez le chef de bureau de La Presse à Ottawa, Joël-Denis Bellavance, réagir aux commentaires du chef libéral concernant le prochain budget fédéral.

«Le gouvernement veut un dégraissage de l'État. L'époque où on augmentait les dépenses annuelles d'environ 7 % par année, c'est terminé, a dit Mark Carney. Il faut ramener ça à un rythme plus soutenable qui serait autour de 2 % et non plus 7 %, comme c'était le cas sous Justin Trudeau. Le défi sera justement de présenter un budget qui va à la fois restreindre les dépenses au niveau des opérations du gouvernement, mais augmenter les investissements dans des secteurs stratégiques. Les dépenses militaires, ça va augmenter. On veut aussi augmenter la cadence pour la construction des logements...»

Joël-Denis Bellavance

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Budget Carney: «C’est comme être au régime, puis aller au McDonald’s»
Le Québec maintenant
Budget Carney: «C’est comme être au régime, puis aller au McDonald’s»
0:00
8:18
«Il a été élu sous la promesse d'un Canada souverain et fort»
Le Québec maintenant
«Il a été élu sous la promesse d'un Canada souverain et fort»
0:00
7:34

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Québec accueillera le Championnat mondial de hockey junior de 2029
En plus du Mondial féminin de 2027
Québec accueillera le Championnat mondial de hockey junior de 2029
«C'est exceptionnel parce que c'est presque 50 ans de carrière» -Stéphane Le Duc
Giorgio Armani est décédé
«C'est exceptionnel parce que c'est presque 50 ans de carrière» -Stéphane Le Duc
Des policiers octroient des «billets de courtoise» à Lorraine
Opération Escargot
Des policiers octroient des «billets de courtoise» à Lorraine
Quels seront les impacts de l’intelligence artificielle sur l’emploi au Québec?
Des centaines de milliers d'emplois menacés
Quels seront les impacts de l’intelligence artificielle sur l’emploi au Québec?
Une manifestation pour dénoncer les coupures en éducation
Devant les bureaux du ministre à Montréal
Une manifestation pour dénoncer les coupures en éducation
Elle devient pilote d'avion à 17 ans: «J'ai pu suivre ma formation gratuitement»
Grâce aux cadets
Elle devient pilote d'avion à 17 ans: «J'ai pu suivre ma formation gratuitement»
Crise humanitaire en Haïti: «On pourrait régler la situation en 2 ou 3 semaines»
Sans président depuis 4 ans, les gangs font la loi
Crise humanitaire en Haïti: «On pourrait régler la situation en 2 ou 3 semaines»
Fonction publique: couper 11 000 postes au Québec?
Réduire le déficit budgétaire
Fonction publique: couper 11 000 postes au Québec?
Commission Gallant: des sous-traitants de la SAAQ en Inde et au Honduras
Fiasco SAAQclic
Commission Gallant: des sous-traitants de la SAAQ en Inde et au Honduras
Le soutien à domicile s'améliore, selon Santé Québec
Des indicateurs sont au vert
Le soutien à domicile s'améliore, selon Santé Québec
Un remaniement la semaine prochaine: «François Legault prépare un gros coup»
Des changements importants
Un remaniement la semaine prochaine: «François Legault prépare un gros coup»
La Route verte du Québec célèbre son trentième anniversaire d'existence
5000 km de voies cyclables
La Route verte du Québec célèbre son trentième anniversaire d'existence
Les détails de la crise interne qui sévit chez les employés de Revenu Canada
Suppressions de postes, dépressions et absentéisme
Les détails de la crise interne qui sévit chez les employés de Revenu Canada
Plus de 500 entreprises ne respectent toujours pas la nouvelle Loi 101
En vigueur depuis le 1er juin
Plus de 500 entreprises ne respectent toujours pas la nouvelle Loi 101
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30