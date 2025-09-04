Le prochain budget du gouvernement fédéral, qui doit être déposé cet automne, mêlera austérité et investissements.

C'est ce qu'a déclaré mercredi le premier ministre Mark Carney, assurant qu'il était possible de faire les deux en même temps.

Le premier ministre n'a pas caché que l'automne sera marqué par un contexte économique particulier alors que les récentes décisions de l'administration Trump ont bouleversé le commerce international.

