Grande entrevue avec Stanley Vollant

Premier chirurgien innu du Québec, Stanley Vollant siège au conseil d’administration de Santé Québec et milite pour l’intégration des Premières Nations dans le système de santé.
«C'est une énorme organisation [...] Quand on m'a embauché à Santé Québec, je ne pensais pas que j'aurais autant de travail. Des réunions constantes, mais absolument nécessaires. Les gens qui sont autour du conseil d'administration, ce sont gens qui sont engagés, qui veulent le meilleur pour la santé des gens du Québec. On veut que chaque dollar qu'on investit soit bien investi aussi, car c'est quand même plusieurs milliards de dollars par année.»
Dans cet entretien de fond, celui qui a grandi dans la réserve de Pessamit partage son parcours marqué par les séquelles des pensionnats autochtones, la résilience, la transmission culturelle.