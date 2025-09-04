 Aller au contenu
Grande entrevue avec Stanley Vollant

«Ramener la vision des Premières Nations au sein du système de santé du Québec»

le 4 septembre 2025 12:15

Marie-Eve Tremblay
Premier chirurgien innu du Québec, Stanley Vollant siège au conseil d’administration de Santé Québec et milite pour l’intégration des Premières Nations dans le système de santé. / Cogeco Média

Écoutez la grande entrevue de Marie-Eve Tremblay avec Stanley Vollant, jeudi, à Radio textos.

«C'est une énorme organisation [...] Quand on m'a embauché à Santé Québec, je ne pensais pas que j'aurais autant de travail. Des réunions constantes, mais absolument nécessaires. Les gens qui sont autour du conseil d'administration, ce sont gens qui sont engagés, qui veulent le meilleur pour la santé des gens du Québec. On veut que chaque dollar qu'on investit soit bien investi aussi, car c'est quand même plusieurs milliards de dollars par année.»

Stanley Vollant

Dans cet entretien de fond, celui qui a grandi dans la réserve de Pessamit partage son parcours marqué par les séquelles des pensionnats autochtones, la résilience, la transmission culturelle.

