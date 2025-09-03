 Aller au contenu
Hockey
Hockey

Deux championnats du monde à venir au Québec

par 98.5 Sports

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 3 septembre 2025 20:59

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Deux championnats du monde à venir au Québec
Les amateurs de sports / Cogeco Média

La ville de Québec accueillera le Championnat du monde de hockey junior en 2029 et le Championnat du monde de hockey féminin en 2027.

Écoutez Mikaël Lalancette, du quotidien Le Soleil, qui a obtenu la confirmation de la tenue de ces événements, en discuter avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • L’importance des infrastructures locales à Québec et à Trois-Rivières, l’impact économique et le prix des billets;
  • Le potentiel d’une équipe de la LCHF à Québec avec le soutien du gouvernement et l’intérêt croissant pour le hockey féminin.
