La ville de Québec accueillera le Championnat du monde de hockey junior en 2029 et le Championnat du monde de hockey féminin en 2027.

Écoutez Mikaël Lalancette, du quotidien Le Soleil, qui a obtenu la confirmation de la tenue de ces événements, en discuter avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

