Hockey
Plus léger de 15 livres

«On va espérer que ça paie au camp» -Joshua Roy

par 98.5 Sports

0:00
14:31

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 3 septembre 2025 18:56

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«On va espérer que ça paie au camp» -Joshua Roy
Joshua Roy. / AP/Frank Franklin II

Joshua Roy a partagé la saison 2025-2025 entre les Canadiens de Montréal (12 matchs) et le Rocket de Laval.

À l'aube de la saison 2025-2026, le Québécois a pris tous les moyens pour être à son meilleur.

Écoutez Joshua Roy parler de son été entraînement et de ses espoirs en vue de la saison à venir avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Le joueur du Canadien de Montréal a perdu environ 15 livres durant l’été grâce à un entraînement intensif avec l'ancien préparateur de Georges St-Pierre, afin d’augmenter sa rapidité et son endurance.

Et il a pris sa décision à un moment précis.

«À mon deuxième rappel (des Canadiens), quand je suis redescendu (avec le Rocket), j'ai vraiment vu qu'il m'en manquait pour pouvoir m'installer. Je l'ai vécu, je l'ai joué, puis, je sais ce que ça prend. Je pense que c'était une grande partie de ce qui me manquait. Je me suis entraîné tout l'été, puis ça a été excellent. Je vois les résultats. Quand j'embarque sur la glace, je me sens pas mal plus léger. puis pas mal mieux. Je suis pas mal moins fatigué après des séquences. Je pense que ça va aider mon jeu au complet.»

Joshua Roy

Les autres sujets discutés

  • Le défi de l'entraînement estival pour Roy
  • Roy souligne l’importance de la maturité, du sérieux et des sacrifices pour atteindre son objectif professionnel.
  • «On va espérer que ça paie au camp»
