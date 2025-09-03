Plus léger de 15 livres

Joshua Roy a partagé la saison 2025-2025 entre les Canadiens de Montréal (12 matchs) et le Rocket de Laval.

À l'aube de la saison 2025-2026, le Québécois a pris tous les moyens pour être à son meilleur.

Écoutez Joshua Roy parler de son été entraînement et de ses espoirs en vue de la saison à venir avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Le joueur du Canadien de Montréal a perdu environ 15 livres durant l’été grâce à un entraînement intensif avec l'ancien préparateur de Georges St-Pierre, afin d’augmenter sa rapidité et son endurance.

Et il a pris sa décision à un moment précis.