Politique internationale
États-Unis

Démocrates et républicains appuient les victimes potentielles d'Epstein

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 septembre 2025 17:53

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Des victimes alléguées de Jeffrey Epstein font pression à Washington pour la publication de documents sur le réseau d’Epstein, alors que le président Donald Trump et la Maison-Blanche freinent l’initiative.

Écoutez l'analyste politique Valérie Beaudoin au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

Les sujets discutés

  • Les victimes d'Epstein sont soutenues autant par des élus démocrates que républicains;
  • Le maire Eric Adams, accusé de corruption, pourrait être remplacé par Zohran Mamdani ou Andrew Cuomo lors de la prochaine élection municipale, selon le New York Times;
  • On parle des tragédies liées à la loi Stand Your Ground au Texas et à l’éventuel arrivée en politique de Jack Schlossberg, petit-fils de John F. Kennedy.
