États-Unis

Des victimes alléguées de Jeffrey Epstein font pression à Washington pour la publication de documents sur le réseau d’Epstein, alors que le président Donald Trump et la Maison-Blanche freinent l’initiative.
Écoutez l'analyste politique Valérie Beaudoin au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.
Les sujets discutés
- Les victimes d'Epstein sont soutenues autant par des élus démocrates que républicains;
- Le maire Eric Adams, accusé de corruption, pourrait être remplacé par Zohran Mamdani ou Andrew Cuomo lors de la prochaine élection municipale, selon le New York Times;
- On parle des tragédies liées à la loi Stand Your Ground au Texas et à l’éventuel arrivée en politique de Jack Schlossberg, petit-fils de John F. Kennedy.