De quotidienne à série heddomadaire

La populaire télésérie Stat est de retour, mais dans un format différent.
Écoutez l'autrice Marie-Andrée Labbé expliquer le passage de la série d'un format quotidien à hebdomadaire en compagne de Catherine Beauchamp.
Parmi les sujets discutés:
- Stat, en hebdomadaire, sera une version améliorée, selon l'autrice;
- «Les spectateurs vont en avoir pour leur argent»;
- Le format hebdomaire est plus ardu à écrire, car il implique des choix;
- La réalisatrice Julie Perreault apporte une continuité artistique et une sensibilité visuelle accrue;
- Labbé souligne la richesse inépuisable des intrigues médicales et l'importance de maintenir l'attachement du public malgré la concurrence d'autres séries;
- L'importance de ne pas perdre le rythme en dépit du changement de format.