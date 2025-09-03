Suppressions de postes, dépressions et absentéisme

Depuis quelques jours, nombreux sont les intervenants qui laissent entendre qu'il est difficile de parler à quelqu'un lorsque l'on communique avec Revenu Canada. Certains dossiers prendraient d'ailleurs jusqu'à 12 mois pour être traités.

Est-ce qu'on peut espérer que ce sera plus facile à l'avenir pour les contribuables canadiens?

Pas vraiment s'il n'en tient qu'au président national du Syndicat des employé-e-s de l’impôt à l'Agence du Revenu du Canada.

Écoutez Marc Brière aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Marc Brière soutient que la crise dans les centres d’appels de l’ARC est aggravée par des suppressions de postes — 3 300 depuis mai 2024 et 5 300 depuis mai 2023 — ainsi que par une surcharge de travail qui entraîne dépression et absentéisme chez les employés restants.