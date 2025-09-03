 Aller au contenu
Politique fédérale
Suppressions de postes, dépressions et absentéisme

Les détails de la crise interne qui sévit chez les employés de Revenu Canada

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 3 septembre 2025 14:42

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Les détails de la crise interne qui sévit chez les employés de Revenu Canada
Ottawa somme l'ARC d'établir un plan pour que l'agence traite les dossiers dans de plus brefs délais. / Adrian Wyld/La Presse Canadienne

Depuis quelques jours, nombreux sont les intervenants qui laissent entendre qu'il est difficile de parler à quelqu'un lorsque l'on communique avec Revenu Canada. Certains dossiers prendraient d'ailleurs jusqu'à 12 mois pour être traités.

Est-ce qu'on peut espérer que ce sera plus facile à l'avenir pour les contribuables canadiens?

Pas vraiment s'il n'en tient qu'au président national du Syndicat des employé-e-s de l’impôt à l'Agence du Revenu du Canada.

Écoutez Marc Brière aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Marc Brière soutient que la crise dans les centres d’appels de l’ARC est aggravée par des suppressions de postes — 3 300 depuis mai 2024 et 5 300 depuis mai 2023 — ainsi que par une surcharge de travail qui entraîne dépression et absentéisme chez les employés restants.

