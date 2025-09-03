Abolition du programme des travailleurs étrangers

La demande du Parti conservateur du Canada d'abolir le Programme des travailleurs étrangers temporaires est déconnectée de la réalité entrepreneuriale du Québec.

C'est du moins ce qu'a affirmé la présidente-directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Véronique Proulx.

Écoutez-la réagir à l'annonce de Pierre Poilievre qui souhaite que les employés canadiens soient priorisés, mercredi midi à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Véronique Proulx ajoute qu'il est faux de croire que les PME optent pour des travailleurs étrangers pour payer des salaires plus bas.