Au Québec, le nombre de faillites personnelles a chuté de 50% depuis 2019, passant de 20 000 à 10 000 dossiers par année.

Cette baisse s'explique notamment par une hausse générale du pouvoir d'achat, des taux d’épargne records pendant la pandémie et une appréciation marquée de la valeur des propriétés.

Écoutez le syndic autorisé en insolvabilité, Pierre Fortin discuter des faillites personnelles dans l'émission de Marie-Ève Tremblay.

Il explique les Québécois en général, font plus d'argent aujourd'hui, qu'avant la pandémie.