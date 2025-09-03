 Aller au contenu
Politique
Témoignage à la commission Gallant

«Il a jeté François Bonnardel et Geneviève Guilbault en dessous de l'autobus»

le 3 septembre 2025 07:25

«Il a jeté François Bonnardel et Geneviève Guilbault en dessous de l'autobus»
Pendant son témoignage de deux heures tente minutes devant la commission Gallant, François Legault a assuré qu'il n'avait jamais été mis au courant des dépassements de coûts de la plateforme SAAQclic avant le 20 février 2025, date à laquelle la vérificatrice générale a publié son rapport coup de poing.

Le premier ministre a toutefois fait porter le chapeau à François Bonnardel et Geneviève Guilbault, ancien et actuelle ministre des Transports.

Écoutez la chronique politique de Louis Lacroix concernant ce qui est ressorti du passage du chef caquiste à la commission Gallant mardi.

«Les responsables, c'était à ses yeux les ministres des Transports. Et là, il a pris François Bonnardel et Geneviève Guilbault et il les a lancés en dessous de l'autobus. [...] Il a mis un petit coussin pour amoindrir la chute, mais il a quand même dit que ces deux ministres auraient dû poser plus de questions et ensuite faire transmettre l'information vers le haut pour que ça se rende jusqu'à ses oreilles...»

Louis Lacroix

Autres sujets abordés

  • Un mot sur l’abandon de Northvolt;
  • Éric Duhaime va sortir de son mutisme, trois semaines après sa défaite dans Arthabaska.
