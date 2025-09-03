Témoignage à la commission Gallant

Pendant son témoignage de deux heures tente minutes devant la commission Gallant, François Legault a assuré qu'il n'avait jamais été mis au courant des dépassements de coûts de la plateforme SAAQclic avant le 20 février 2025, date à laquelle la vérificatrice générale a publié son rapport coup de poing.

Le premier ministre a toutefois fait porter le chapeau à François Bonnardel et Geneviève Guilbault, ancien et actuelle ministre des Transports.

Écoutez la chronique politique de Louis Lacroix concernant ce qui est ressorti du passage du chef caquiste à la commission Gallant mardi.