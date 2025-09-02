Filosa en rafale

La Ligue nationale de hockey interdira aux équipes de dépasser le plafond salarial, et ce, même en séries éliminatoires.

L'informateur hockey de Daily Faceoff, Frank Seravalli, avance que la LNH et l'Association des joueurs se seraient finalement entendus dans ce dossier.

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa faire le point sur les impacts qu'aura ce nouveau règlement dans la gestion des effectifs chez les Canadiens de Montréal.