Filosa en rafale

«Ça devient une priorité extrême d'échanger le contrat de Carey Price»

par 98.5 Sports

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 2 septembre 2025 23:54

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
«Ça devient une priorité extrême d'échanger le contrat de Carey Price»
Jeremy Filosa / Cogeco Média

La Ligue nationale de hockey interdira aux équipes de dépasser le plafond salarial, et ce, même en séries éliminatoires.

L'informateur hockey de Daily Faceoff, Frank Seravalli, avance que la LNH et l'Association des joueurs se seraient finalement entendus dans ce dossier. 

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa faire le point sur les impacts qu'aura ce nouveau règlement dans la gestion des effectifs chez les Canadiens de Montréal.

«Ça devient une priorité extrême d'échanger le contrat de Carey Price. Ça devient vraiment important [...] Il faut que tu passes ce contrat, t'as pas le choix. La seule question que je me pose, c'est à quel moment est-ce que les équipes ont été informées que ce règlement-là allait entrer en vigueur dès cette année?»

Jeremy Filosa

Autres sujets abordés

  • Les Blue Jays trouvent le moyen de s'accrocher face aux Reds;
  • Le parcours de Leylah Fernandez et Venus Williams a pris fin en double au US Open;
  • Marie-Pier Houle à Porto Rico pour livrer un combat de championnat du monde.
