L'association avec Venus Williams pour Fernandez

Le parcours de Leylah Fernandez avec Venus Williams - en double - s'est terminé, mardi, aux Internationaux de tennis des États-Unis, mais les dividendes pourraient être énormes.
Écoutez le spécialiste en marketing et spécialiste de tennis Hugues Léger commenter l'impact financier du parcours de Leylah Fernandez à New York.
Les sujets discutés
L'équipe chouchou du double féminin ces 10 derniers jours
Le duo a attiré des foules compactes
Leylah Fernandez a déjà un très haut capital de sympathie
«Elle parmi les dix joueuses les mieux payées au monde du côté sport féminin. Elle a des gros commanditaires comme SAP, comme Morgan Stanley, comme Lululemon, comme Gatorade et encore plusieurs autres et elle est très appréciée de la foule. C'est une fille qui a une personnalité extrêmement conviviale, dynamique, souriante. C'est une boule d'énergie et c'est une bonne compétitrice qui est fair-play. Elle a toutes les qualités. Elle parle anglais, français et espagnol en plus, ce qui n'est pas négligeable. Effectivement, cette association avec une légende du sport va juste ajouter à sa popularité. C'est bon pour elle au niveau image de marque.»
Et aussi...
Les chances de Félix Auger-Aliassime en quarts de finale à New York