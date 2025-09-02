 Aller au contenu
Tennis
L'association avec Venus Williams pour Fernandez

«C'est bon pour elle au niveau image de marque» -Hugues Léger

98.5 Sports

le 2 septembre 2025 20:46

Mario Langlois
«C'est bon pour elle au niveau image de marque» -Hugues Léger
Venus Williams et Leylah Fernandez. / AP/Heather Khalifa

Le parcours de Leylah Fernandez avec Venus Williams - en double - s'est terminé, mardi, aux Internationaux de tennis des États-Unis, mais les dividendes pourraient être énormes.

Écoutez le spécialiste en marketing et spécialiste de tennis Hugues Léger commenter l'impact financier du parcours de Leylah Fernandez à New York.

L'équipe chouchou du double féminin ces 10 derniers jours

Le duo a attiré des foules compactes

Leylah Fernandez a déjà un très haut capital de sympathie

«Elle parmi les dix joueuses les mieux payées au monde du côté sport féminin. Elle a des gros commanditaires comme SAP, comme Morgan Stanley, comme Lululemon, comme Gatorade et encore plusieurs autres et elle est très appréciée de la foule. C'est une fille qui a une personnalité extrêmement conviviale, dynamique, souriante. C'est une boule d'énergie et c'est une bonne compétitrice qui est fair-play. Elle a toutes les qualités. Elle parle anglais, français et espagnol en plus, ce qui n'est pas négligeable. Effectivement, cette association avec une légende du sport va juste ajouter à sa popularité. C'est bon pour elle au niveau image de marque.»

Hugues Léger

Les chances de Félix Auger-Aliassime en quarts de finale à New York

