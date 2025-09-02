 Aller au contenu
Hockey
Échanger ou pas Carey Price?

Contrat de Carey Price: on discute des options des Canadiens

par 98.5 Sports

le 2 septembre 2025 20:26

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois

Carey Price / PC/Graham Hughes

On savait que Ligue nationale de hockey allait instaurer un plafond salarial pour les séries éliminatoires lors de la prochaine convention collective, celle qui commence le 15 septembre 2026.

Or, la mesure serait appliquée dès cette saison...

Écoutez le journaliste de La Presse, Guillaume Lefrançois, démêler tout ça avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Le plafond des séries sera appliqué dès les séries du printemps 2026;
  • L'équipe des Panthers qui a remporté la coupe Stanley dans le 6e match n'aurait pas respecté les nouvelles règles;
  • On discute de la dernière année de contrat de Carey Price... et de la possibilité de l'échanger;
  • Les Canadiens pourraient avoir de bons bonis de performance à payer;
  • On parle de l'événement Upper Deck pour les recrues;
  • Mauvaise saison à prévoir à Pittsburgh et à Chicago.
