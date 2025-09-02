 Aller au contenu
Fin du parcours magique pour Leylah et Venus

«Leurs adversaires étaient les meilleures au monde» -Robby Ménard

par 98.5 Sports

le 2 septembre 2025 19:01

Mario Langlois
Leylah Fernandez et Venus Williams se sont inclinées à New York / AP/Heather Khalifa

Le parcours de la Québécoise Leylah Fernandez et de l'Américaine Venus Williams a pris fin, mardi, aux Internationaux de tennis des États-Unis.

Fernandez et Williams ont été éliminées du double après une défaite de 6-1 et 6-2 contre les favorites Taylor Townsend et Katerina Siniakova.

Écoutez Robby Ménard, analyste de tennis à RDS et ancien entraîneur de Fernandez, commenter le parcours de la Québécoise et de l'Américain en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

«Leurs adversaires étaient non seulement aussi puissantes, mais un petit peu plus rapides. Et une équipe de double, c'est deux joueuses qui savent communiquer. On a deux filles qui sont exceptionnelles. On parle des premières favorites. On parle de filles aussi qui ont vraiment eu un gros succès à leur carrière en simple. Des filles qui ont joué dans le top 30. Donc cette équipe-là était juste trop fort en termes de puissance puis en termes de rapidité d'exécution.».

Robby Ménard

Les sujets discutés

  • Leylah et Venus peuvent garder la tête haute;
  • Les amateurs de tennis appuyaient la paire Cendrillon;
  • L'improbable association entre les deux joueuses pourrait-elle se poursuivre?
  • Quelles sont les chances de Félix Auger-Aliassime en quarts de finale, mercredi, à New York?
