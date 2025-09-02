Fin du parcours magique pour Leylah et Venus

Le parcours de la Québécoise Leylah Fernandez et de l'Américaine Venus Williams a pris fin, mardi, aux Internationaux de tennis des États-Unis.

Fernandez et Williams ont été éliminées du double après une défaite de 6-1 et 6-2 contre les favorites Taylor Townsend et Katerina Siniakova.

Écoutez Robby Ménard, analyste de tennis à RDS et ancien entraîneur de Fernandez, commenter le parcours de la Québécoise et de l'Américain en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.