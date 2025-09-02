Congédié par les Flyers après 15 ans

Ian Laperrière, ancien joueur et entraîneur adjoint des Flyers de Philadelphie, a quitté l'organisation après 15 années passées avec celle-ci.
Laperrière avait encore un an de contrat avec les Flyers. Il est passé d'entraîneur des Phantoms de Lehigh Valley au titre de conseiller senior des Flyers au mois de mai. Il a rompu son contrat avec les Flyers pour accepter l'offre des Islanders de New York comme recruteur professionnel dans la formation de Mathieu Darche.
Écoutez Ian Laperriere parler de la nouvelle direction de sa carrière avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Sans surprise, Laperrière confirme qu'il a mal digéré la nouvelle quand on lui a dit qu'il allait céder son poste d'entraîneur à Lehigh Valley.
«Je suis à deux heures de l'aréna de pratique des Flyers. Ça fait que j'ai conduit un beau deux heures pour un meeting de trois minutes... Ça n'a pas été long. Ça ne me tentait pas d'être là. Je ne m'y attendais pas. Je me suis levé, puis j'ai pris mes cliques, mes claques, puis je suis reparti chez nous. C'est sûr que c'est dur à digérer, mais c'est la décision de Daniel. Et puis, il faut que je sois honnête. Ça fait 15 ans que les Flyers s'occupent de moi, puis de ma famille. J'ai juste joué un an avec les Flyers. Bobby Clark, Billy Barber... Ils se sont vraiment bien occupés de moi. Je ne dirai jamais rien en mal des Flyers, parce qu'ils se sont tout le temps occupés de moi.»
Les sujets discutés
- Laperrière a la piqûre du coaching et de l'engagement envers le développement des jeunes joueurs;
- «J'ai pris ça dur: ça a été un coup»;
- «La meilleure décision pour moi, c'était de changer d'équipe»;
- «En tant que recruteur, j'ai 8 équipes LNH et 8 équipes LAH à surveiller... Je commence par Montréal et Toronto»;
- «Quand on lui a enlevé son poste d'entraîneur du club-école pour devenir conseiller spécial : «Je ne me suis jamais fait mettre dehors de ma vie»;
- Une décision professionnelle qui va modifier sa relation d'amitié avec Daniel Brière?: «....(long silence) Le temps nous le dira.»