 Aller au contenu
Hockey
Congédié par les Flyers après 15 ans

«J'ai pris ça dur: ça a été un coup» -Ian Laperrière

par 98.5 Sports

0:00
14:49

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 2 septembre 2025 18:54

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«J'ai pris ça dur: ça a été un coup» -Ian Laperrière
Ian Laperrière avec le trophée Bill Masterton avec les Flyers en 2011 / AP/Heather Kha

Ian Laperrière, ancien joueur et entraîneur adjoint des Flyers de Philadelphie, a quitté l'organisation après 15 années passées avec celle-ci.

Laperrière avait encore un an de contrat avec les Flyers. Il est passé d'entraîneur des Phantoms de Lehigh Valley au titre de conseiller senior des Flyers au mois de mai. Il a rompu son contrat avec les Flyers pour accepter l'offre des Islanders de New York comme recruteur professionnel dans la formation de Mathieu Darche.

Écoutez Ian Laperriere parler de la nouvelle direction de sa carrière avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Sans surprise, Laperrière confirme qu'il a mal digéré la nouvelle quand on lui a dit qu'il allait céder son poste d'entraîneur à Lehigh Valley.

«Je suis à deux heures de l'aréna de pratique des Flyers. Ça fait que j'ai conduit un beau deux heures pour un meeting de trois minutes... Ça n'a pas été long. Ça ne me tentait pas d'être là. Je ne m'y attendais pas. Je me suis levé, puis j'ai pris mes cliques, mes claques, puis je suis reparti chez nous. C'est sûr que c'est dur à digérer, mais c'est la décision de Daniel. Et puis, il faut que je sois honnête. Ça fait 15 ans que les Flyers s'occupent de moi, puis de ma famille. J'ai juste joué un an avec les Flyers. Bobby Clark, Billy Barber... Ils se sont vraiment bien occupés de moi. Je ne dirai jamais rien en mal des Flyers, parce qu'ils se sont tout le temps occupés de moi.»

Ian Laperrière

Les sujets discutés

  • Laperrière a la piqûre du coaching et de l'engagement envers le développement des jeunes joueurs;
  • «J'ai pris ça dur: ça a été un coup»;
  • «La meilleure décision pour moi, c'était de changer d'équipe»;
  • «En tant que recruteur, j'ai 8 équipes LNH et 8 équipes LAH à surveiller... Je commence par Montréal et Toronto»;
  • «Quand on lui a enlevé son poste d'entraîneur du club-école pour devenir conseiller spécial : «Je ne me suis jamais fait mettre dehors de ma vie»;
  • Une décision professionnelle qui va modifier sa relation d'amitié avec Daniel Brière?: «....(long silence) Le temps nous le dira.»
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«On pense que Juraj Slafkovsky va atteindre le cap des 60 points cette année»
Les amateurs de sports
«On pense que Juraj Slafkovsky va atteindre le cap des 60 points cette année»
0:00
28:01
«Johnny Gaudreau a laissé son empreinte et pas seulement dans la LNH»
Les amateurs de sports
«Johnny Gaudreau a laissé son empreinte et pas seulement dans la LNH»
0:00
14:18

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Il y a une révolution, c'est sûr» -Stéphane Leroux
Bouleversements dans la LHJMQ
«Il y a une révolution, c'est sûr» -Stéphane Leroux
«Leurs adversaires étaient les meilleures au monde» -Robby Ménard
Fin du parcours magique pour Leylah et Venus
«Leurs adversaires étaient les meilleures au monde» -Robby Ménard
«Il faut bâtir un club qui a envie de gagner» -Mario Langlois
Reconstruction du CF Montréal, les espoirs du CH
«Il faut bâtir un club qui a envie de gagner» -Mario Langlois
Le retour des Alouettes et l'excitation autour de la saison à venir de la NBA
Les amateurs de sports
Le retour des Alouettes et l'excitation autour de la saison à venir de la NBA
Autre défaite crève-cœur pour Toronto: 5-4 contre Cincinnati
Table ronde sur les Blue Jays
Autre défaite crève-cœur pour Toronto: 5-4 contre Cincinnati
«Je vais continuer d'être moi-même et d'avoir du plaisir» -Tony Marinaro
En zone offensive
«Je vais continuer d'être moi-même et d'avoir du plaisir» -Tony Marinaro
Effervescence et impatience de revoir les Canadiens de Montréal
L'amélioration amène l'espoir chez les partisans
Effervescence et impatience de revoir les Canadiens de Montréal
Félix Auger-Aliassime: «Avec ce niveau-là, tout est possible» -Sylvain Bruneau
Internationaux des États-Unis
Félix Auger-Aliassime: «Avec ce niveau-là, tout est possible» -Sylvain Bruneau
GP des Pays-Bas: «L'écurie McLaren a démontré qu’elle sera difficile à battre»
F1
GP des Pays-Bas: «L'écurie McLaren a démontré qu’elle sera difficile à battre»
Qui brillera et qui décevra cet automne dans la NFL ?
La saison débute jeudi prochain
Qui brillera et qui décevra cet automne dans la NFL ?
«On pense que Juraj Slafkovsky va atteindre le cap des 60 points cette année»
20e édition du Guide des Poolers
«On pense que Juraj Slafkovsky va atteindre le cap des 60 points cette année»
«Le coaching est quelque chose que j’ai appris à faire au fil de ma carrière»
David Savard sera-t-il derrière un banc de la LNH?
«Le coaching est quelque chose que j’ai appris à faire au fil de ma carrière»
Nicolas Deschamps: Russell Martin, une source d'inspiration
MLB
Nicolas Deschamps: Russell Martin, une source d'inspiration
« Je m’étais lié d’amitié avec Johnny Gaudreau et sa famille» -Bob Hartley
Un an après le décès du hockeyeur
« Je m’étais lié d’amitié avec Johnny Gaudreau et sa famille» -Bob Hartley
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00