Congédié par les Flyers après 15 ans

Ian Laperrière, ancien joueur et entraîneur adjoint des Flyers de Philadelphie, a quitté l'organisation après 15 années passées avec celle-ci.

Laperrière avait encore un an de contrat avec les Flyers. Il est passé d'entraîneur des Phantoms de Lehigh Valley au titre de conseiller senior des Flyers au mois de mai. Il a rompu son contrat avec les Flyers pour accepter l'offre des Islanders de New York comme recruteur professionnel dans la formation de Mathieu Darche.

Écoutez Ian Laperriere parler de la nouvelle direction de sa carrière avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Sans surprise, Laperrière confirme qu'il a mal digéré la nouvelle quand on lui a dit qu'il allait céder son poste d'entraîneur à Lehigh Valley.