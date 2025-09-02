Budget en baisse et concurrence des géants

Dans sa chronique La télé qui se meurt, publiée dans La Presse, Marie-France Bazzo analyse la crise de la télévision québécoise traditionnelle, marquée par un manque de budget, la fragmentation des audiences, la concurrence des plateformes numériques et la perte de son rôle fédérateur.
«À quoi sert notre télévision en ce moment? C'est quoi son rôle? Il y a quelques années, ça fédérait, c'était des rendez-vous, c'était une culture commune. On ne peut plus dire ça aujourd'hui. Malgré tout le talent qu'il y a dans la télévision québécoise, malgré les saprées bonnes émissions qu'on produit [...] À quoi sert notre télévision? Est-ce que c'est encore ce qui forge notre identité?»