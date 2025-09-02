 Aller au contenu
Arts et spectacles
Budget en baisse et concurrence des géants

La télé québécoise est-elle sur le respirateur artificiel?

par 98.5

0:00
7:02

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 septembre 2025 15:57

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
La télé québécoise est-elle sur le respirateur artificiel?
Dans sa chronique «La télé qui se meurt», publiée dans La Presse, Marie-France Bazzo analyse la crise de la télévision québécoise traditionnelle. / Seventyfour / Adobe Stock

Dans sa chronique La télé qui se meurt, publiée dans La Presse, Marie-France Bazzo analyse la crise de la télévision québécoise traditionnelle, marquée par un manque de budget, la fragmentation des audiences, la concurrence des plateformes numériques et la perte de son rôle fédérateur.

«À quoi sert notre télévision en ce moment? C'est quoi son rôle? Il y a quelques années, ça fédérait, c'était des rendez-vous, c'était une culture commune. On ne peut plus dire ça aujourd'hui. Malgré tout le talent qu'il y a dans la télévision québécoise, malgré les saprées bonnes émissions qu'on produit [...] À quoi sert notre télévision? Est-ce que c'est encore ce qui forge notre identité?»

Marie-France Bazzo

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

The Weeknd : 5 milliards d'écoutes sur Spotify
Lagacé le matin
The Weeknd : 5 milliards d'écoutes sur Spotify
0:00
5:21
«Antigang»: «C'est vraiment jouissif à regarder» -Catherine Beauchamp
Le Québec maintenant
«Antigang»: «C'est vraiment jouissif à regarder» -Catherine Beauchamp
0:00
7:36

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
De Mirabel jusqu'au Yukon en VR
Périple pan-canadien
De Mirabel jusqu'au Yukon en VR
Le gouvernement du Québec n'a pas été le seul à croire en Northvolt
Saga Northvolt
Le gouvernement du Québec n'a pas été le seul à croire en Northvolt
Mauvaise semaine en perspective pour Donald Trump
États-Unis
Mauvaise semaine en perspective pour Donald Trump
«Il a été élu sous la promesse d'un Canada souverain et fort»
Le paradoxe Mark Carney
«Il a été élu sous la promesse d'un Canada souverain et fort»
«M. Legault avait un double défi: protéger ses ministres et dire la vérité»
Scandale SAAQclic
«M. Legault avait un double défi: protéger ses ministres et dire la vérité»
«Antigang»: «C'est vraiment jouissif à regarder» -Catherine Beauchamp
Nouvelle télé-série
«Antigang»: «C'est vraiment jouissif à regarder» -Catherine Beauchamp
Documents à caractère sexuel: 200 livres bientôt retirés des écoles d’Edmonton?
Un arrêté ministériel qui fait jaser en Alberta
Documents à caractère sexuel: 200 livres bientôt retirés des écoles d’Edmonton?
La peur d'être exclu bien présente chez les jeunes
Intimidation à l'école en 2025
La peur d'être exclu bien présente chez les jeunes
«C'était le François Legault auquel je m'attendais» -Christine St-Pierre
À la commission Gallant
«C'était le François Legault auquel je m'attendais» -Christine St-Pierre
Félix Auger-Aliassime: «Un défi à sa taille» -Meeker Guerrier
En quarts de finale à New York
Félix Auger-Aliassime: «Un défi à sa taille» -Meeker Guerrier
Northvolt: «Je savais que ça n'allait pas fonctionner» -Frédéric Laurin
Fin officielle du méga-projet
Northvolt: «Je savais que ça n'allait pas fonctionner» -Frédéric Laurin
Dépassement de coûts: «Il n'y a personne qui m'a parlé de ça avant février 2025»
SAAQclic
Dépassement de coûts: «Il n'y a personne qui m'a parlé de ça avant février 2025»
La plus forte contraction du PIB depuis la pandémie
Mauvaise nouvelle pour l'économie canadienne
La plus forte contraction du PIB depuis la pandémie
Réaménagement à long terme: «Est-ce qu'il y aura une Trump Tower à Gaza?»
Plan de relocalisation des Gazaouis
Réaménagement à long terme: «Est-ce qu'il y aura une Trump Tower à Gaza?»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00