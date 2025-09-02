Monseigneur Christian Lépine prend position

Dans une lettre ouverte publiée dans La Presse ce week-end, l’archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine, a vertement critiqué le futur projet de loi de la Coalition avenir Québec qui vise à encadrer les prières en public.
Écoutez Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, réagir en entrevue à La commission mardi.
L'homme de foi défend la pluralité religieuse, l’importance de la laïcité neutre et bienveillante, et souligne que la démocratie exige le respect de toutes les dimensions humaines, y compris la spiritualité.
«La prière fait partie de la vie. L'idée, c'est que c'est pas tout le monde qui prie, mais il y a beaucoup de monde qui prient [...] Il y en a qui s'expriment avec des slogans, d'autres avec des bannières, d'autres en priant. Je mets ça dans la catégorie liberté d'expression...»