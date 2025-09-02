Fausses images et fausses vidéos de personnalités

Les fausses images les fausses vidéos pullulent sur l'Internet et les dangers liés à la prolifération des hypertrucages (deepfakes) sont sérieux.

Plusieurs personnalités comme Mark Carney, Isabelle Huot, Guy A. Lepage et Karine Vanasse ont vu leur image être utilisée par des fraudeurs afin de promouvoir des investissements en cryptomonnaie entre autres.

Écoutez François Charron, chroniqueur à la vie numérique et créateur du site francoischarron.com, faire le point avec Marie-Eve Tremblay à Radio textos mardi.

Le chroniqueur explique le modus operandi des fraudeurs, l’impact psychologique sur les victimes et critique l’inaction des plateformes comme Facebook et Google qui hébergent ces publicités.