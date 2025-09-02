 Aller au contenu
Techno
Fausses images et fausses vidéos de personnalités

Hypertrucages et fraudes: «Facebook, Google et les géants ne font pas leur job»

par 98.5

0:00
29:27

Entendu dans

Radio textos

le 2 septembre 2025 11:44

Avec

François Charron
François Charron
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Hypertrucages et fraudes: «Facebook, Google et les géants ne font pas leur job»
François Charron / Cogeco Média

Les fausses images les fausses vidéos pullulent sur l'Internet et les dangers liés à la prolifération des hypertrucages (deepfakes) sont sérieux.

Plusieurs personnalités comme Mark Carney, Isabelle Huot, Guy A. Lepage et Karine Vanasse ont vu leur image être utilisée par des fraudeurs afin de promouvoir des investissements en cryptomonnaie entre autres.

Écoutez François Charron, chroniqueur à la vie numérique et créateur du site francoischarron.com, faire le point avec Marie-Eve Tremblay à Radio textos mardi. 

Le chroniqueur explique le modus operandi des fraudeurs, l’impact psychologique sur les victimes et critique l’inaction des plateformes comme Facebook et Google qui hébergent ces publicités.

Pour approfondir le sujet

