Accompagnement lors d'un moment de détresse

L'intelligence artificielle comme ressource en santé mentale?

le 2 septembre 2025 10:29

Marie-Eve Tremblay
La difficulté pour bien des personnes de trouver des ressources d'aide en santé mentale en amène certaines à se tourner vers l’intelligence artificielle pour un accompagnement lors d'un moment de détresse. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée?

Écoutez la psychologue et présidente de l’Ordre des psychologues du Québec, Christine Grou, aborder la question, mardi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Elle souligne d'ailleurs que l’accessibilité et l’anonymat offerts par l’IA peuvent être intéressants, mais elle met en garde contre ses limites, entre autres l'absence de jugement clinique, la validation excessive des ressentis, les risques pour la confidentialité des données et l'appauvrissement des relations humaines.

