Le premier ministre Francois Legault va témoigner mardi à la commission d'enquête sur le fiasco SAAQclic.

Appelés à témoigner, plusieurs de ses ministres ont d'abord affirmé avoir été tenus à l'écart des informations qui faisaient état d'importants dépassements de coûts dans le projet de transformation numérique de la Société de l’assurance automobile du Québec.

Cette version a toutefois été remise en doute durant les audiences, notamment lors du témoignage de Geneviève Guilbault, actuelle ministre des Transports, qui a admis en avoir été informée dès 2023.

La commission Gallant cherchera à savoir si ces informations sont remontées jusqu'au bureau du premier ministre.