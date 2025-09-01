Il a vaincu Andrey Rublev

En huitièmes de finale, Félix Auger-Aliassime a battu Andrey Rublev en trois sets (7-5, 6-3, 6-4), lundi après-midi à New York.
Le Québécois se qualifie pour les quarts de finale à l'US Open pour la deuxième fois de sa carrière, une première depuis 2021.
Écoutez à ce sujet Hugues Léger, directeur général de Tennis Montréal et producteur du balado Sur la ligne, à La commission.
«J’ai l’impression que, mentalement, il a été piqué au vif par les commentaires de Zverev***. Mais c’est ça qui lui donne un nouvel élan. Je pense que c’est cette force mentale, cette rage de vaincre qui revient en ce moment et qui donne beaucoup d’espoir. Et effectivement, le fait qu’il soit parmi les huit derniers, donc en quart de finale, ça va être bon pour son classement, mais aussi pour sa confiance. Je pense qu’un nouvel élan se met en place pour lui. »
*** Alexander Zverev avait déclaré, avant son duel en seizièmes de finale face à Félix Auger-Aliassime, que ce dernier jouait « très bien quand il jouait bien et très mal quand il jouait mal ».
Autres sujets abordés:
- Leylah Fernandez et Venus Williams forment le duo chouchou de l’US Open. Elles seront en action lundi soir.