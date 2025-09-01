Il a vaincu Andrey Rublev

En huitièmes de finale, Félix Auger-Aliassime a battu Andrey Rublev en trois sets (7-5, 6-3, 6-4), lundi après-midi à New York.

Le Québécois se qualifie pour les quarts de finale à l'US Open pour la deuxième fois de sa carrière, une première depuis 2021.

Écoutez à ce sujet Hugues Léger, directeur général de Tennis Montréal et producteur du balado Sur la ligne, à La commission.