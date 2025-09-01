Les citoyens ont dit non à 95%

Dimanche, un référendum a été tenu à propos du projet de mine de graphite de Lomiko Metals, dans la région Petite-Nation, en Outaouais.

Les habitants de cinq municipalités rurales se sont dits en défaveur de cette mine à ciel ouvert.

Le non a obtenu 95% des votes.

Écoutez Louis St-Hilaire, porte-parole du Regroupement de Protection des lacs de la Petite-Nation, qui commente la signification de référendum, à La commission, lundi.