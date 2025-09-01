Les citoyens ont dit non à 95%

Dimanche, un référendum a été tenu à propos du projet de mine de graphite de Lomiko Metals, dans la région Petite-Nation, en Outaouais.
Les habitants de cinq municipalités rurales se sont dits en défaveur de cette mine à ciel ouvert.
Le non a obtenu 95% des votes.
Écoutez Louis St-Hilaire, porte-parole du Regroupement de Protection des lacs de la Petite-Nation, qui commente la signification de référendum, à La commission, lundi.
Cette région, située au nord de Montebello, est un site naturel extraordinaire. En plein milieu de divers lacs exceptionnels, la compagnie veut faire un site qui serait le septième plus grand projet en développement de mine de graphite au monde. C'est un parc naturel et on veut en faire un gros parc industriel !»
Le premier ministre François Legault avait affirmé que l'activité minière dans la région nécessitait l'acceptabilité sociale...