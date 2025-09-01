Une manifestation citoyenne pour les réclamer

Une manifestation dite nationale a lieu ce lundi pour réclamer la tenue d’élections générales au Québec: les gens se regrouperont devant l’Assemblée nationale en après-midi.

Écoutez Matthieu Brien, organisateur de la Grande manifestation nationale, parler de son initiative à l’émission La commission. Il demande la tenu d'un vote national dans les plus cours délais.