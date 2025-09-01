Une manifestation citoyenne pour les réclamer

Une manifestation dite nationale a lieu ce lundi pour réclamer la tenue d’élections générales au Québec: les gens se regrouperont devant l’Assemblée nationale en après-midi.
Écoutez Matthieu Brien, organisateur de la Grande manifestation nationale, parler de son initiative à l’émission La commission. Il demande la tenu d'un vote national dans les plus cours délais.
«François Legault est allé beaucoup trop loin; il est au bout de sa corde. Le roi est nu. Une grande majorité de la population ne peut pas se permettre un an de plus avec ce gouvernement-là. C’est gaffe par-dessus gaffe.»
Le site web Qc125, qui fait des sondages et des projections électorales, n'anticipe pas de siège pour la Coalition avenir Québec à l’Assemblée nationale aux prochaines élections québécoises. En 2022, le parti a récolté 90 sièges.