Me Yves Joli-Cœur répond à vos questions

Vous êtes propriétaire d’un condo et vous êtes perdu dans l’application de la nouvelle loi sur les condos?

L’attestation sur l’état de la copropriété soulève des préoccupations de la part du Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec et de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, notamment.

Tout syndicat de copropriétaires doit fournir cet outil à un copropriétaire qui veut vendre son condo.

Écoutez Me Yves Joli-Cœur, avocat émérite et associé chez Dunton Rainville, fondateur du Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec, qui traite de la nouvelle norme à l’émission Radio textos, lundi.