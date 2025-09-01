Ozempic, Wegovy et médicaments «miracles»

De nombreux Québécois ne disent pas à leur entourage qu'ils prennent des médicaments favorisant la perte de poids, comme l'Ozempic ou le Wegovy.
Pourquoi?
Écoutez Stéphanie Léonard, psychologue, spécialisée notamment en image corporelle, fondatrice de l’organisme Bien avec mon corps, en discuter avec l'animatrice Marie-Eve Tremblay, lundi, à Radio textos.
«Ce qui se passe en ce moment, c'est un phénomène de société qui va bien au-delà des choix individuels. Notre société est obsédée par la minceur, par la perte de poids. La pression que ça nous met... Quel est le message qu'on envoie aux jeunes avec ça? C'est d'être mince à tout prix. C'est d'avoir le corps le plus petit possible.»