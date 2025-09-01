La Dre Christiane Laberge a testé ChatGPT

Consulter l'intelligence artificielle pour nos problèmes de santé, est-ce que c’est fiable?

Plusieurs internautes inscrivent leurs symptômes en espérant trouver réponses à leurs inquiétudes.

Avec l’intelligence artificielle fournie par les moteurs de recherche, dont Google, c’est encore plus simple d’effectuer une recherche.

Écoutez la médecin de famille à la retraite Christiane Laberge, qui a testé ChatGPT, en discuter avec l’animatrice de l’émission Radio textos, lundi.

Celle-ci a vérifié l’information fournie au sujet de trois problèmes de santé ayant des degrés différents.