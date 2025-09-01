 Aller au contenu
Société
La Dre Christiane Laberge a testé ChatGPT

L'IA pour les problème de santé: «Les travers de la médecine McDo»

par 98.5

0:00
29:13

Entendu dans

Radio textos

le 1 septembre 2025 10:50

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Christiane Laberge
Christiane Laberge
L'IA pour les problème de santé: «Les travers de la médecine McDo»
La médecin de famille à la retraite, Christiane Laberge / Cogeco Média

Consulter l'intelligence artificielle pour nos problèmes de santé, est-ce que c’est fiable? 

Plusieurs internautes inscrivent leurs symptômes en espérant trouver réponses à leurs inquiétudes. 

Avec l’intelligence artificielle fournie par les moteurs de recherche, dont Google, c’est encore plus simple d’effectuer une recherche.

Écoutez la médecin de famille à la retraite Christiane Laberge, qui a testé ChatGPT, en discuter avec l’animatrice de l’émission Radio textos, lundi.

Celle-ci a vérifié l’information fournie au sujet de trois problèmes de santé ayant des degrés différents.

«D'abord ChatGPT, ça coûte beaucoup plus cher que Google. Donc, si tu veux consulter Internet, utilise Google et non pas ChatGPT. L'intelligence artificielle coûte plus cher en eau, en électricité, et vous êtes le produit…»

La médecin de famille à la retraite, Christiane Laberge

