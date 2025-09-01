La Dre Christiane Laberge a testé ChatGPT

Consulter l'intelligence artificielle pour nos problèmes de santé, est-ce que c’est fiable?
Plusieurs internautes inscrivent leurs symptômes en espérant trouver réponses à leurs inquiétudes.
Avec l’intelligence artificielle fournie par les moteurs de recherche, dont Google, c’est encore plus simple d’effectuer une recherche.
Écoutez la médecin de famille à la retraite Christiane Laberge, qui a testé ChatGPT, en discuter avec l’animatrice de l’émission Radio textos, lundi.
Celle-ci a vérifié l’information fournie au sujet de trois problèmes de santé ayant des degrés différents.
«D'abord ChatGPT, ça coûte beaucoup plus cher que Google. Donc, si tu veux consulter Internet, utilise Google et non pas ChatGPT. L'intelligence artificielle coûte plus cher en eau, en électricité, et vous êtes le produit…»