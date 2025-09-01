Remaniement ministériel à venir

Le remaniement ministériel tant attendu de François Legault n'aura vraisemblablement pas lieu avant la semaine prochaine.

Mise à mal pendant son témoignage à la commission Gallant, Geneviève Guilbault perdra-t-elle le portefeuille des Transports et son titre de vice-première ministre? Bernard Drainville sera-t-il remplacé à l'Éducation?

Le premier ministre a toutefois imposé une condition à ses potentiels futurs ministres: ils devront être candidat aux élections de 2026.

