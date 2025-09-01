Remaniement ministériel à venir

Le remaniement ministériel tant attendu de François Legault n'aura vraisemblablement pas lieu avant la semaine prochaine.
Mise à mal pendant son témoignage à la commission Gallant, Geneviève Guilbault perdra-t-elle le portefeuille des Transports et son titre de vice-première ministre? Bernard Drainville sera-t-il remplacé à l'Éducation?
Le premier ministre a toutefois imposé une condition à ses potentiels futurs ministres: ils devront être candidat aux élections de 2026.
Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix faire le point à Lagacé le matin, lundi.
«Ce qu'on me dit, c'est que François Legault est toujours en consultation et en arbitrage. Il y a des scénarios qui sont faits, mais ces scénarios tiennent essentiellement à un critère très important: est-ce que tu te représentes aux prochaines élections ou pas?»
Christian Dubé, qui ne sera vraisemblablement pas candidat en 2026, est l'exception à la règle: il conservera le ministère de la Santé, malgré tout.
