Remaniement ministériel à venir

François Legault exige que ses futurs ministres soient candidats en 2026

par 98.5

0:00
12:47

Entendu dans

Lagacé le matin

le 1 septembre 2025 07:19

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Louis Lacroix
Louis Lacroix
François Legault exige que ses futurs ministres soient candidats en 2026
La chronique politique de Louis Lacroix / Cogeco Média

Le remaniement ministériel tant attendu de François Legault n'aura vraisemblablement pas lieu avant la semaine prochaine.

Mise à mal pendant son témoignage à la commission Gallant, Geneviève Guilbault perdra-t-elle le portefeuille des Transports et son titre de vice-première ministre? Bernard Drainville sera-t-il remplacé à l'Éducation?

Le premier ministre a toutefois imposé une condition à ses potentiels futurs ministres: ils devront être candidat aux élections de 2026.

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix faire le point à Lagacé le matin, lundi.

«Ce qu'on me dit, c'est que François Legault est toujours en consultation et en arbitrage. Il y a des scénarios qui sont faits, mais ces scénarios tiennent essentiellement à un critère très important: est-ce que tu te représentes aux prochaines élections ou pas?»

Louis Lacroix

Christian Dubé, qui ne sera vraisemblablement pas candidat en 2026, est l'exception à la règle: il conservera le ministère de la Santé, malgré tout.

Autres sujets abordés

  • Le cabinet de Geneviève Guilbault a dû intervenir pour que la SAAQ lève le privilège avocat-client;
  • Un mot sur la tragédie de l'autoroute 30.
