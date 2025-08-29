Il a signé avec les Golden Knights cet été

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jean-François Baril, à l'émission Bonsoir les sportifs.

La nouvelle acquisition des Golden Knights de Las Vegas s’est confiée sur ses dernières semaines avec les Maple Leafs.

Mitch Marner a révélé avoir dû engager des agents de sécurité, tant lui que sa famille subissaient les foudres de partisans mécontents du rendement de l’équipe en séries.