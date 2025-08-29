Il a signé avec les Golden Knights cet été

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jean-François Baril, à l'émission Bonsoir les sportifs.
La nouvelle acquisition des Golden Knights de Las Vegas s’est confiée sur ses dernières semaines avec les Maple Leafs.
Mitch Marner a révélé avoir dû engager des agents de sécurité, tant lui que sa famille subissaient les foudres de partisans mécontents du rendement de l’équipe en séries.
« Je sais qu’il y a énormément de frustration à Toronto face aux insuccès des Leafs, qui n’ont pas gagné la Coupe Stanley depuis belle lurette. Mais comme tu l’as mentionné, il y a aussi une part de chance : ils ont perdu en sept matchs contre une équipe qui venait de remporter la coupe. Oui, dans le match décisif, ils se sont fait dominer, mais peu importe. La frustration était telle qu’on l’a fait ressentir au joueur en question, au point où il a décidé de partir. Et je te le dis: les Leafs ne seront plus la même équipe en saison régulière et n’accéderont pas aux séries éliminatoires aussi facilement qu’ils l’ont fait depuis sept ans sans lui. »
Autres sujets abordés:
- Leylah Annie Fernandez s'incline au troisième tour de l'US Open face à la première raquette mondiale Aryna Sabalenka.
- Premier match d'Ivan Jaime avec le CF Montréal ce samedi;
- Les autobus de la STM afficheront encore «Allez! Canadiens Allez!» pour un certain temps.
- Jeremy est très heureux de voir son ami Tony Marinaro se joindre à l'équipe du 98.5.