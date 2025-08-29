Décédé il y a un an

Ce vendredi 29 août 2025 marque le premier anniversaire du décès de Johnny Gaudreau et de son frère Matthew dans des circonstances tragiques.
Les deux frères ont été heurtés par un chauffard alors qu’ils circulaient à vélo, la veille du mariage de leur sœur Katie.
Écoutez Jean-Luc Grand-Pierre, analyste des matchs des Blue Jackets de Columbus, revenir sur l’héritage de Johnny Gaudreau.
«C’est vraiment quelqu’un qui a laissé son empreinte, comme tu dis, non seulement dans le hockey, mais aussi sur ce que signifie être un bon mari et un bon père. Oui, il aimait jouer au hockey et être à l’aréna, mais c’était aussi quelqu’un qu’on voyait constamment en ville avec sa famille — ses enfants, Meredith… Il habitait dans la même communauté que moi, et c’était vraiment un gros gars de famille. S’il n’était pas à l’aréna, il était avec sa famille.»
«J’ai commencé à couvrir la Ligue nationale de hockey en 1998-1999. J’ai rencontré, interviewé et eu la chance de voir des choses extraordinaires avec beaucoup de joueurs, dont Johnny. C’est drôle, c’est un des gars qui m’a marqué, parce qu’il avait une passion et une joie de vivre contagieuses. Ce n’est pas comme si je le connaissais intimement — je ne vais pas faire semblant —, mais je lui ai souvent parlé. J’étais impressionné de voir à quel point ce gars-là mordait dans la vie.»