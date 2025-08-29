 Aller au contenu
Hockey
Décédé il y a un an

«Johnny Gaudreau a laissé son empreinte et pas seulement dans la LNH»

par 98.5

0:00
14:18

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 29 août 2025 18:05

Avec

Louis Jean
Louis Jean
«Johnny Gaudreau a laissé son empreinte et pas seulement dans la LNH»
Shiloh Rivera, à gauche, s’attriste aux côtés de Hylas Stemen, au centre, et d’Amanda Rivera, à Columbus, devant un mémorial érigé par des fans pour le joueur des Blue Jackets, Johnny Gaudreau, à Columbus, Ohio, le 30 août 2024 / AP Photo/Joe Maiorana

Ce vendredi 29 août 2025 marque le premier anniversaire du décès de Johnny Gaudreau et de son frère Matthew dans des circonstances tragiques.

Les deux frères ont été heurtés par un chauffard alors qu’ils circulaient à vélo, la veille du mariage de leur sœur Katie.

Écoutez Jean-Luc Grand-Pierre, analyste des matchs des Blue Jackets de Columbus, revenir sur l’héritage de Johnny Gaudreau.

«C’est vraiment quelqu’un qui a laissé son empreinte, comme tu dis, non seulement dans le hockey, mais aussi sur ce que signifie être un bon mari et un bon père. Oui, il aimait jouer au hockey et être à l’aréna, mais c’était aussi quelqu’un qu’on voyait constamment en ville avec sa famille — ses enfants, Meredith… Il habitait dans la même communauté que moi, et c’était vraiment un gros gars de famille. S’il n’était pas à l’aréna, il était avec sa famille.»

Jean-Luc Grand-Pierre, analyste des matchs des Blue Jackets sur Johnny Gaudreau

«J’ai commencé à couvrir la Ligue nationale de hockey en 1998-1999. J’ai rencontré, interviewé et eu la chance de voir des choses extraordinaires avec beaucoup de joueurs, dont Johnny. C’est drôle, c’est un des gars qui m’a marqué, parce qu’il avait une passion et une joie de vivre contagieuses. Ce n’est pas comme si je le connaissais intimement — je ne vais pas faire semblant —, mais je lui ai souvent parlé. J’étais impressionné de voir à quel point ce gars-là mordait dans la vie.»

L'animateur Louis Jean sur Johnny Gaudreau

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«On pense que Juraj Slafkovsky va atteindre le cap des 60 points cette année»
Les amateurs de sports
«On pense que Juraj Slafkovsky va atteindre le cap des 60 points cette année»
0:00
28:01
Comment Carl Bombardier gère l'alimentation des joueurs du Mammoth
Les amateurs de sports
Comment Carl Bombardier gère l'alimentation des joueurs du Mammoth
0:00
9:35

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Qui brillera et qui décevra cet automne dans la NFL ?
La saison débute jeudi prochain
Qui brillera et qui décevra cet automne dans la NFL ?
«On pense que Juraj Slafkovsky va atteindre le cap des 60 points cette année»
20e édition du Guide des Poolers
«On pense que Juraj Slafkovsky va atteindre le cap des 60 points cette année»
«Le coaching est quelque chose que j’ai appris à faire au fil de ma carrière»
David Savard sera-t-il derrière un banc de la LNH?
«Le coaching est quelque chose que j’ai appris à faire au fil de ma carrière»
Nicolas Deschamps: Russell Martin, une source d'inspiration
MLB
Nicolas Deschamps: Russell Martin, une source d'inspiration
« Je m’étais lié d’amitié avec Johnny Gaudreau et sa famille»-Bob Hartley
Un an après le décès du hockeyeur
« Je m’étais lié d’amitié avec Johnny Gaudreau et sa famille»-Bob Hartley
« La première place mondiale de Sabalenka est en jeu à l’US Open » -Hugues Léger
Elle affronte Leylah Annie Fernandez
« La première place mondiale de Sabalenka est en jeu à l’US Open » -Hugues Léger
Faire de la course à pied pour le plaisir
Remise en forme
Faire de la course à pied pour le plaisir
«Zachary Bolduc a le tir pour marquer 30 buts dans la LNH» -Nicolas Cloutier
Face à face hockey
«Zachary Bolduc a le tir pour marquer 30 buts dans la LNH» -Nicolas Cloutier
«Pour les Cowboys de Dallas, c'est une lourde perte» -Bruno Heppell
Parsons s'en va à Green Bay pour 188 millions $
«Pour les Cowboys de Dallas, c'est une lourde perte» -Bruno Heppell
«C'était logique de me joindre à la Victoire à temps plein» -Caroline Ouellette
Ligue professionnelle de hockey féminin
«C'était logique de me joindre à la Victoire à temps plein» -Caroline Ouellette
Comment Carl Bombardier gère l'alimentation des joueurs du Mammoth
Ligue nationale
Comment Carl Bombardier gère l'alimentation des joueurs du Mammoth
Les Blue Jays ont comblé un déficit pour une 40e fois cette saison
Baseball
Les Blue Jays ont comblé un déficit pour une 40e fois cette saison
«Être la première finale d'un gala MVP au Québec, c'est vraiment très motivant»
Combat de championnat du monde en septembre
«Être la première finale d'un gala MVP au Québec, c'est vraiment très motivant»
«C'est toute une expérience que vit Leylah» -Valérie Tétreault
Fernandez et Williams gagnent en double
«C'est toute une expérience que vit Leylah» -Valérie Tétreault
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Bonsoir les sportifs
En direct
Bonsoir les sportifs
En ondes jusqu’à 00:00