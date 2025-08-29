 Aller au contenu
David Savard sera-t-il derrière un banc de la LNH?

«Le coaching est quelque chose que j’ai appris à faire au fil de ma carrière»

le 29 août 2025 20:05

Louis Jean
«Le coaching est quelque chose que j’ai appris à faire au fil de ma carrière»
David Savard sera-t-il entraîneur chez les pros un jour? / Christinne Muschi/La Presse Canadienne

David Savard revient sur sa récente retraite après quatre saisons dans l'uniforme des Canadiens de Montréal, abordant l’adaptation à une nouvelle routine loin du hockey professionnel et la perte de la camaraderie du vestiaire. 

Écoutez le défenseur nouvellement retraité au micro de Louis Jean.

«C’est sûr que j’aimais beaucoup analyser ce qui se passe pendant un match. Le côté coaching, s’ajuster rapidement à ce que font les autres, c’est quelque chose que j’ai appris à faire au fil de ma carrière, surtout avec mon style de jeu et le fait que je n’étais pas le joueur le plus rapide. Il fallait trouver mes avantages et comprendre ce que les autres essayaient de faire. J’essayais aussi d’aider les gars, parce que quand l’équipe a du succès, ça te réussit personnellement aussi.»

David Savard sur la possibilité qu'il devienne entraîneur

Autres sujets abordés:

  • «Je savais que mon corps allait payer pour ma carrière dans la LNH. »
  • Qui jouera le rôle de David Savard avec les Canadiens en 2025-2026?
  • Le potentiel de Lane Hutson et Kaiden Guhle;
  • Son coéquipier favori avec le Tricolore;
  • Le décès de Johnny Gaudreau;
  • Ses prédictions pour l'année 2025-2026 des Canadiens. 
