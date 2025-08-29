 Aller au contenu
Internationaux des États-Unis

Denis Shapovalov affrontera le numéro un mondial

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 août 2025 16:12

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Evelyne Audet
Evelyne Audet
Denis Shapovalov affrontera le numéro un mondial
Denis Shapovalov / (AP Photo/Seth Wenig)

Ça va bien pour les Canadiens au US Open à New York. 

Samedi, Denis Shapovalov affrontera le numéro un mondial de l'ATP et champion en titre Jannik Sinner. 

A-t-il ce qu'il faut pour avancer vers la deuxième semaine du dernier Grand Chelem de l'année?

Vendredi soir, Leylah Annie Fernandez tentera de causer la surprise contre la première mondiale de la WTA: Aryna Sabalenka. 

La force de son mental suffira-t-elle contre la force de frappe de la Biélorusse?

Écoutez la chronique sportive d'Evelyne Audet, vendredi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin. 

Autre sujet abordé: 

  • Félix Auger-Aliassime croisera le fer contre Alexander Zverev (no.3 mondial) samedi en troisième tour. 
