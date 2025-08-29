Internationaux des États-Unis

Ça va bien pour les Canadiens au US Open à New York.

Samedi, Denis Shapovalov affrontera le numéro un mondial de l'ATP et champion en titre Jannik Sinner.

A-t-il ce qu'il faut pour avancer vers la deuxième semaine du dernier Grand Chelem de l'année?

Vendredi soir, Leylah Annie Fernandez tentera de causer la surprise contre la première mondiale de la WTA: Aryna Sabalenka.

La force de son mental suffira-t-elle contre la force de frappe de la Biélorusse?

Écoutez la chronique sportive d'Evelyne Audet, vendredi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin.

Autre sujet abordé: