Société
Projet pilote du gouvernement du Québec

Un programme modernisé pour enseigner la langue française

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 29 août 2025 12:25

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Un programme modernisé pour enseigner la langue française
Le gouvernement du Québec lance un nouveau programme d'apprentissage de la langue française dans une cinquantaine d'écoles de la province. / Mikhail / Adobe Stock

Après 25 ans, le gouvernement du Québec lance un nouveau programme d'apprentissage de la langue française dans une cinquantaine d'écoles de la province dès cette année.

Ce projet pilote vise à rendre l'apprentissage de la langue plus attractif en puisant dans des références culturelles actuelles de chez nous.

La mise en place de ce programme modernisé pourrait permettre de freiner le déclin du français observé chez les plus jeunes.

Le ministère de l'Éducation souhaite que tous les professeurs appliquent cette nouvelle méthode à compter de la rentrée 2026.

Écoutez Nadine Vincent, linguiste et lexicographe à l'Université de Sherbrooke pour le dictionnaire USITO, revenir sur l'implantation de ce nouveau programme au micro de Luc Ferrandez.

