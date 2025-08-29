Projet pilote du gouvernement du Québec

Après 25 ans, le gouvernement du Québec lance un nouveau programme d'apprentissage de la langue française dans une cinquantaine d'écoles de la province dès cette année.

Ce projet pilote vise à rendre l'apprentissage de la langue plus attractif en puisant dans des références culturelles actuelles de chez nous.

La mise en place de ce programme modernisé pourrait permettre de freiner le déclin du français observé chez les plus jeunes.

Le ministère de l'Éducation souhaite que tous les professeurs appliquent cette nouvelle méthode à compter de la rentrée 2026.

