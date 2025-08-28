Vous faites attention à ce que vous mangez? Les équipes professionnelles de sport accordent beaucoup d'importance à la nutrition.
Et c'est Carl Bombardier qui s'acquitte de cette tâche pour le Mammoth de l'Utah de la Ligue nationale de hockey.
Écoutez Carl Bombardier, directeur haute performance et nutrition sport du Mammoth de l'Utah, au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- On parle de l'alimentation, de la supplémentation et de la préparation physique des joueurs de la Ligue nationale de hockey
- Bombardier gère la logistique alimentaire, conçoit les menus, engage les chefs et il accompagne l’équipe lors des déplacements, avec un budget annuel avoisinant un demi-million de dollars pour la nourriture
- Bombardier, diplômé de l’Université de Utah, a travaillé dans la NHL, la NFL et le sport universitaire américain il souligne l’importance de la confiance et de l’individualisation dans la performance des athlètes.